Moğollar konserinin geliri sokak hayvanlarına

MERSİN'de sahneye çıkan efsanevi grup Moğollar, bu kez şarkılarını sokak hayvanları için söyledi.

Türk rock müziğinin öncülerinden olan Moğollar, Yenişehir Kültür Merkezi'ndeki konserlerine 'Al Yazmalım', 'Devlerin Aşkı' ve 'Dila Hatun' gibi efsaneleşen film müzikleriyle başladı. Sahneden Cem Karaca ve Barış Manço olmak üzere hayatını kaybeden grup üyelerini anan sanatçılar büyük alkış aldı. Grubun solistliğini yapan Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, 'Resimdeki Gözyaşları' ve 'Dağlar Dağlar' parçasını seyircilerle birlikte söyledi.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan grubun üyesi Cahit Berkay, "Bilet alıp gelen insanlar bunu bilmiyor ama konser gelirinin bir kısmı sokak hayvanlarına mama olarak döndü. Konsere gelenler de bilmeyerek böyle bir şeye katkıda bulundular. Yeryüzünde yaşayan her şey değerlidir. Ülkemizdeki bir kısım insanlar, bırakın hayvanlara sevgi göstermeyi, onlara şiddet uyguluyorlar. Tekme atıyor, kuyruğunu kesiyor, öldürüyorlar. Böyle bir şeyi aklım almıyor. Sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerekiyor" dedi.

Konseri organize eden Akdeniz Organizasyon'un sahibi Özgür Kaya, konser gelirinin bir bölümüyle mama alıp, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki kedi ve köpeklere bırakılmasını sağladı.

DHA