Mola veren otobüslerden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

SAKARYA, Düzce, Ankara, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'da şehirlerarası otobüslerin mola verdiği tesislerde otobüslere girip hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2'si otobüs şoförü, 2'si muavin 4 kişi, Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı.

Geçen yıl Aralık ayında D-650 karayolu Pamukova mevkiinde mola veren şehirlerarası otobüslerde peş peşe hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Hırsızlık yapılan saatlerde dinlenme tesislerine beyaz renkli otomobilin geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, plaka tanıma sisteminde yaptıkları incelemede hırsızlık olaylarında 06 DJ 0208 plakalı otomobilin kullanıldığını belirledi.

Önceki akşam bir dinlenme tesisinde sivil araçlarla önlem alan jandarma ekibi, plakası tespit edilen aracın tesise gelmesi ile operasyon başlattı. Mola veren otobüslerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen kişiler otomobile bindikleri anda yakalandı. Bu kişilerin bir firmada otobüs şoförlüğü yapan 49 yaşındaki Cengiz D. ve 50 yaşındaki Ekrem K. ile muavinler 30 yaşındaki Alper A. ve 29 yaşındaki Ersin Y. olduğu belirtildi.

Şüphelilerin görev yaptıkları firmada çalışmadıkları günlerde Sakarya, Düzce, Ankara, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ illerindeki dinlenme tesislerinde aynı yöntemle yaklaşık 7 yıldır hırsızlık yaptıkları ileri sürüldü. Cengiz D., Ekrem K., Alper A. ve Ersin Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA