Moldova'da cumhurbaşkanlığı referandumu düzenleniyor

Bu yılın başlarında göreve başlayan ve Rusya yanlısı çizgisiyle bilinen Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Moldova'da cumhurbaşkanının yetkilerinin genişletilmesine yönelik referandum düzenlenmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Dodon, yaptığı açıklamada, söz konusu kararname çerçevesinde referandumun 24 Eylül 2017 tarihinde düzenleneceğini ve referandumda vatandaşlara, dört konu hakkında soru sorulacağını ifade etti. İgor Dodon, bu soruların, Moldova'da iki yıl önce bankalardan hortumlanan 1 milyar avro tutarındaki paranın iadesine ilişkin yasanın iptal edilip edilmemesi, cumhurbaşkanına parlamentoyu feshetme ve erken seçimleri belirleme yetkisinin verilip verilmemesi, parlamentodaki milletvekili sayısının 101'den 71'e düşürülüp düşürülmemesi ve Moldova'daki okullarda “Rumenler'in tarihi” dersi yerine “Moldova tarihi” dersinin okutulup

okutulmaması yönünde sorular olacağını dile getirdi.

Moldova'da geçen sonbaharda düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini Rusya yanlısı çizgisiyle bilinen İgor Dodon'un kazanmasına karşılık hükümetin Batı yanlısı partilerin denetiminde bulunması, Moldova'da devlet içi siyasi istikrarsızlığın artmasına neden oluyor.

DHA