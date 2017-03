Monique Toohey: Türk halkı 15 Temmuz’da ‘Biz birlikte çok güzeliz’i gösterdi

ÜMRANİYE Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimine maruz kalan çocukların yaşadığı travmanın ulusal ve uluslararası alanda 30 profesörün katıldığı bir sempozyum düzenledi. Etkinliğe katılan uzmanlar çocukların darbe girişimi sırasında yaşadığı travmayı ve bununla başa çıkabilme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Avustralya Katolik Üniversitesi öğretim üyesi ve TooheyNasiah Danışmanlık Kuzey Psikoloji Kliniği Genel Müdürü Monique Toohey, Türkiye’nin 15 Temmuz’u değerlendirdi. Türkiye’nin Suriye ve Irak gibi olup olmayacağı düşüncesinin akıllarından geçtiğini belirten Monique Toohey, Türkiye’nin darbe girişimini bertaraf etmesinin altında yatan nedenleri şu şekilde sıraladı:

“Dünyanın neresinde olursak olalım hepimiz inişlerin çıkışların olduğu, ne zaman ne olacağını bilemediğimiz bir ortamda yaşıyoruz. Türkiye için de aynı şeyi söylemek yanlış olmayacak. Suriye, bütün bu olaylar başlamadan önce son derece sevgi dolu bir halka sahip güzel bir ülkeydi. Türkiye’nin Suriye ve Irak gibi olabilme düşüncesi bile insanları korkuttu. 15 Temmuz gecesinde bütün bunlar yaşandığında, Türk halkı, ‘Biz birlikte çok güzeliz, bundan daha iyisini yapabiliriz, biz buna karşı koyabiliriz’ diyerek bir araya geldiler. Aslında bu birlikteliği ülkelerine, halklarına, kültürlerine, topraklarına olan sevgileri tetikledi. O gece gerçekten pür bir azim vardı. Çok ciddi bir cesaret ortaya konularak direnç gösterdiler. Bu direncin temelinde de aslında ailelerini istedikleri gibi barışçıl ortamda, huzurun hüküm sürdüğü topraklarda yetiştirebilme isteği ve ülkelerine, vatanlarına, halkına olan sevgileri vardı. Böylece, günün sonunda kötü şeylerin olmasına gösterdikleri cesaretle engel oldular. Bu sevgi onların itici gücüydü ve bu sevgiyle her şeyin üstünden geldiler.”

15 TEMMUZ’UN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YANKILARI

Toohey, o gece yaşananları öğrendikleri ilk anda neler hissettiklerini ve yurt dışındaki yankılarını şu sözlerle dile getirdi:

“Ben Avustralya Melbourne’dan geliyorum. Yakın olmayan bir ülke olmasına rağmen o gece bulunduğum bölgede herkes Türkiye için endişelendi. Çünkü Türkiye son derece güzel insanlara sahip, güzel bir ülke. O an, o gece, bir sonraki sabah, sonraki günler neler olacağını bilmiyorduk. Bir şekilde basından ve sosyal medyadan haberleri sürekli takip ettik. Kalplerimizde o gece yaşananları sahiden de hissettik, çok üzüldük. Yaşananlar son derece travmatikti. Gençler hayatlarını kaybetti, insanlara da çok ciddi travmatik etkileri oldu. 15 Temmuz gecesi Türkiye’de olan olaylar dünyanın her yerindeki bireyleri ve aileleri etkiledi. Sadece Türkleri değil, Müslümanları da aynı şekilde derinden etkiledi.”

“15 TEMMUZ DÜNYAYI AYNI NOKTADA BİRLEŞTİRDİ”

Toohey, 15 Temmuz’un birleştirici gücü olduğunu dile getirerek, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bir diğer açıdan da bakıldığında aslında bu yaşananlar dünyayı bir noktada buluşturdu. Türkiye’ye daha önce gelmiş, dostları, akrabaları olan milyonlarca kişi Türkiye bağlamında bir noktada buluştu. Bu insanlar Türkiye’nin yaşadıklarına empati yaparak Türkiye’ye karşı bir şefkat duygusu beslenmeye başladı. Bu noktada hepimiz Türkiye’nin arkasındayız. Yaşanılan bu travmaların giderilebilmesi için Türkiye’nin yanındayız.”

DHA