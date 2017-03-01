Mont astarına gizlenmiş 1 kilo 85 gram eroin ele geçirildi

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geçtiğimiz pazartesi günü şüpheli gördükleri 2 kişiyi durdurdu. Polis, Afganistan uyruklu N.Z.(19) ve K.Z.(24)'nin sırt çantaları ile çantada bulunan bir kaz tüyü montu da inceledi. Ekipler yaptığı incelemede montun ağırlığından şüphelenerek daha detaylı yaptığı aramada astarına dikilerek gizlenmiş paketler halinde 1 kilo 85 gram eroini buldu. Gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheliler, Bayrampaşa Otogar Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin kaz tüyü montun astarına gizlenmiş eroinleri bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.



DHA