Mor halı üzerinde mesleklerinde öncü ilk kadınlar sergisi

DÜNYA Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye’de mesleklerinde ilk olan kadınların ları Avcılar’da yere mor halıların serildiği açık alanda sergilendi. İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin tek kadın belediye başkanı Handan Toprak Benli, Cumhuriyet tarihi boyunca kadınların önemli görevler üstlendiğini, kadınların etkin olduğu her yerde huzur ve güvenin daha kolay sağlanabildiğini söyledi.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Avcılar Havuz Meydanı’nın girişindeki taka bugünü kutlayan mesajlar yerleştirilirken, yere mor halılar, alanın üzerine ise mor ve beyaz kordelalar çekildi. Mesleklerinde ilk olan Türk kadınlarının ve kısa özgeçmişlerinin yer aldığı sergi ilgi çekti. Sergide yer alan alanlarında öncü 14 ilk Türk kadını şöyle:

* İlk ve tek uzak yol Türk kaptanı Nildeniz Sütçü Şen, * İlk kadın Prof.Dr. Fazıla Şevket Giz, * İlk kadın siyasal parti başkanı Doç.Dr. Behide Sadık Boran, * Türkiye ve dünyada ilk yüksek mahkeme üyesi kadın Melahat Ruacan, * İlk kadın radyo spikeri Emel Gazimihal, * İlk kadın komando Tülin Tepedeldiren, * İlk sendika başkanı Dervişe Koçoğlu, İlk kadın veteriner Sabire Aydemir * İlk kadın rektör Prof.Dr. Ayşe Saffet Rıza Alpar, * İlk tiyatro oyuncusu Afife Jale, * İlk kadın vali Lale Aytaman

İlk kadın pilot Bedriye Tahir Gökmen *İlk kadın başkan vekili Hayriye Ayşe Nermin Neftçi * İlk televizyon spikeri Nuran Devres.

Havuz Meydanı’nda toplanan kadınlara seslenen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Türk kadınının tarih boyunca erkeği ile omuz omuza eşit vatandaşlık ilkesi ile birlikte hareket ettiğini, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Cumhuriyeti birlikte kurarak yükselttiğini anlattı. Türk kadınının elde ettiği hakları korumasını bildiğini, kadına tecüvüz edenlere bir anlamda af öngören yasa tasarısının karşısında durarak bunu engellediğini anlatırken, Avcılar kadınlarının Binbir Çiçek Kadın Korosu ile dün TBMM'de, bugün Sakarya'da türkülerini söylediğini anlattı. Başkan Toprak Benli Bursa’dan Ankara’daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamaya giderken kazada ölen kadınların önünde saygı ile eğildiklerini söyledi.

DHA