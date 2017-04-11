Motorsiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde yönetimindeki motorsiklet ile minübüse çarpan 31 yaşındaki Ramazan Arslan yaralandı. Motorsikleti minibüsün altına giren Arslan kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi eski Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Avarlar Kavşağı yönüne giden 37 yaşındaki Ferit Güngör yönetimindeki 16 Y 8358 plakalı minibüse, iddiaya göre aniden sola manevra yapan ve kask takmayan Ramazan Arslan'ın kullandığı 10 CAV 59 plakalı motosiklet çarptı. Kazada, motorsikleti minibüsün altına giren Arslan yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen polislerin hareket etmemesi için uyardığı Arslan, çağrılan ambulans ile kaldırıldığı İnegöl İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar bulunan RAmazan Arslan'ın tedavisene başlandı. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA