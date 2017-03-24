Motosiklet kazasında kasksız sürücü yaşamını yitirdi

BALIKESİR'in Burhaniye İlçesi'nde motosiklet kazasında 22 yaşındaki Bilal Çelik yaşamını yitirirken, arkasında oturan Talha Çelik ağır yaralandı. Beş aylık evli olan Bilal Çelik, dün yeğeni 21 yaşındaki Talha Çelik ile, bir yakınlarını ziyaret için gittiği Burhaniye Cezaevi'nden plakasız motosikletiyle evine dönmek üzere saat 17.30 sıralarında yola çıktı. Burhaniye'nin kırsal Börezli Mahallesi yakınlarına gelen Çelik, virajda kullandığı motosikletin kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet, devrildi. Kasksız motosiklet sürücüsü Çelik, başını yol kenarındaki büyük bir taşa çarpıp yaşamını yitirirken, arkasındaki yeğeni Talha Çelik ise ağır yaralandı.

Yoldan geçerken kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talha Çelik, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Çelik'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Motosiklet sürücüsü Bilal Çelik'in cesedi ise jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Daha önce iş kazasında elinden yaralanan ve iyileşmesinin ardından askere gitme hazırlığı yaptığı öğrenilen Bilal Çelik'in, beş ay sonra dünyaya gelecek çocuğunu kucağına alamadan yaşamını yitirmesi yakınlarını yasa boğdu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA