Motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı

KONYA'da kontrolden çıkıp kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpan motosikletin sürücüsü 30 yaşındaki Umut Avşar, ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Caddesi Fırat Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Umut Avşar yönetimindeki 34 ASU 34 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp kırmızı ışıkta bekleyen 68 DP 676 ve 42 FFP 39 plakalı otomobillerle bir hafif ticari araca çarptı. Kazada, Avşar ağır yaralandı.

Umut Avşar, olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Umut Avşar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA