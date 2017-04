Motosikletinden inmesini isteyen arkadaşını öldürdü

BURSA'da parkta alkol alan 2 arkadaş arasında motosiklet konusunda çıkan kavgada, 21 yaşındaki Eysel Uğurcan C., evli ve 2 çocuk babası 22 yaşındaki Hüseyin Satı'yı tek bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, dün gece merkez Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Bir otobüs firmasında host olarak olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Satı ile arkadaşı Veysel Uğurcan C. parkta oturup alkol almaya başladı. Bir süre sonra Veysel Uğurcan C., Hüseyin Satı'nın park halindeki motosikletin üzerine oturdu. Buna sinirlenen Hüseyin Satı, aracın üzerinden kalkmasını söylemesi üzerine iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Veysel Uğurcan C., yanında bulunan bıçakla Hüseyin Satı'yı tek darbeyle kalbinden bıçakladı.

Satı, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılmadı. Parktan ayrılan Veysel Uğurcan C., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Veysel Uğurcan C. ifadesinde ''Aramızda bir husumet yoktu. Tartışma çıktı. Bira şişesi ile kafama vurdu. Benden çıkardığım bıçak ile yaraladım'' dediği belirtildi.

Veysel Uğurcan C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

