Motosikletli kapkaççı tutuklandı

ADANA'da Hande Deniz A.'nın omzundaki çantayı alırken, yere düşürüp yaralanmasına neden olan motosikletli kapkaç şüphelisi 24 yaşındaki Nazım Kaplan, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi'nde oturan Hande Deniz A., 6 Ocak'ta işten çıktı, evine giderken arkasından motosikletle yaklaşan 2 şüpheli, kadının omzundaki çantayı çalmak istedi. İçinde bir miktar para, kredi kartları olan çantayı bırakmayan Hande Deniz A., yere düştü. Sürüklenen Hande Deniz A., yaralandı. Çantayı alan kapkaççılar, ise ara sokaklara girerek kayıplara karıştı.

Tedavi edilen Hande Deniz A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube ekipleri, kapkaç zanlılarının kaçış güzergahında güvenlik kameralarını inceledi. Görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgilerini de değerlendiren polis, motosikletin arkasında oturan ve Hande Deniz A.'nın omuzundaki çantayı çalan saldırganın Nazım Kaplan olduğunu tespit etti. Birçok suçtan kaydı bulunan Nazım Kaplan, ekiplerin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Suçlamayı kabul etmeyen Nazım Kaplan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken, motosiklet sürücüsü ise aranıyor.

DHA