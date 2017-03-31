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Karaman Haberi: Motosikletten fırlayıp otomobilin üzerine düştü

Motosikletten fırlayıp otomobilin üzerine düştü
11:4331 Mart 2017
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Motosikletten fırlayıp otomobilin üzerine düştü
Motosikletten fırlayıp otomobilin üzerine düştü

KARAMAN'da 17 yaşındaki Ali Tekin, ehliyetsiz olarak kullandığı motosikletiyle, karşı şeritten aniden sola dönüş yapan otomobile çarptı. Çapmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Tekin, otomobilin üzerine düşüp yaralandı. Bu anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Seki Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Tekin, yönetimindeki 70 BC 756 plakalı motosikletiyle, karşı şeritten aniden soldaki sokağa dönmek isteyen Osman G. yönetimindeki 70 AY 993 plakalı otomobile çarptı. Kasksız olan Tekin, çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp, otomobilin üstüne düştü. Yaralı Tekin, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü Osman G. de gözaltına alındı.

DHA

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