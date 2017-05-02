Mücevher dolu çantayı kaptı, kaçamadı

ADANA'da seyahatten dönen 49 yaşındaki İsmet Zühal K.'nın mücevher dolu çantasını evine girerken kapkaç yaparak alan 17 yaşındaki Mehmet A., polis ekiplerince suç üstü yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesin Cemalpaşa mahallesinde oturan İsmet Zühal K., eşi ile birlikte 24.00 sıralarında seyahatten dönüp evlerine geldi. Çift, Gazipaşa Bulvarı'ndaki evlerine girerken, arkasından yaklaşan Mehmet A., İsmet Zühal K.'nın mücevher dolu çantasını alıp kaçtı. Mehmet A., Cemalpaşa Mahallesi ara sokaklarına girerek gözden kayboldu. Görgü tanıkları ve K.'nin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, zanlıyı bir apartmanın bahçesinde saklanırken yakaladı. Çaldığı çanta ile birlikte yakalanan Mehmet A. gözaltına alındı. Zühal K., içerisinde yaklaşık 20 bin lira değerinde takı bulunan çantasının bulunduğunu karakolda öğrendi.

Yarbaşı Polis Merkezi Amirliği'nde ifade veren İsmet Zühal K., zanlıdan şikayetçi oldu. Gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Mehmet A.'nın 2 günden beri evine gitmediği ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Mehmet A., 'Ne kapkacı, beni yanlışlıkla aldılar' iddiasında bulundu. Mehmet A., sorgu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



DHA