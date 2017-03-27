Müezzinoğlu, 16 Nisan'dan sonra ülkenin yolculuğu otobanlarda olacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 16 Nisan’dan sonra ülkenin yolculuğu yönetim anlamında otobanlarda olacağını söyledi.

Müezzinoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan su şişeleme fabrikasının Kestel’in Gözede Mahallesi’ndeki temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Müezzinoğlu, bugüne kadar yönetim anlayışlarında zaman zaman ağır bedeller ödeyen, sıkıntılar çeken millet olmanın zorluklarının yaşandığını anlattı. Bakan Müezzinoğlu, şöyle dedi:

"Milletimiz bedel ödedi. Milli iradenin merkezde olduğu, milletin iradesinin güçlü olduğu, millet adına güçlü bir sisteminin ülke yönetimine geldiği, güçlü ve istikrarlı bir dönemi yakalayarak, o muhasır medeniyet seviyesindeki yola daha güçlü yol alacağız. Bu ülkenin yönetiminin ucu millet olması daha doğru, yada belirli vesayet odaklarında mı olması doğru. Zaman zaman millete müdahale ederek, ümüğünü sıkması mı doğru, yoksa millete bedel ödetmek isteyenlerin ümüğünü milletin sıkması mı doğru. Bundan önce milletin ümüğünü sıkan çok vesayet odakları oldu. Millet kendisine yanlış yapanların hesabını sorsun. Artık millet ümüğü sıksın. Milletin önünde engel kalmasın."

"MİLLETİMİZİN KADERİYLE OYNAYAMACAKLARI DÖNEME GİRİYORUZ"

Önümüzdeki 16 Nisan’dan sonra ülkenin yolculuğu yönetim anlamında otobanlarda olacağını dile getiren Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Otobanda gidecek yönetim. Bugüne kadar stabilize yollarda gittik. Zaman zaman o yollarda birileri çukur kazdı, hainlik yaptı, milletin kaderiyle oynamak istedi. Bundan sonra milletin kaderiyle oynanamayacak döneme giriyoruz. İnşallah yeni dönem su gibi bereketli olacak. Milletin iradesine sağlık, şifa getirecek. Türkiye inşallah 20213’de o muhasır medeniyetler seviyesine ulaşacak.2

Açılış konuşmaları ardından protokol tesisin temelini attı. Programa, Müezzinoğlu’nun yanı sıra, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve mahalle sakinleri katıldı.

DHA