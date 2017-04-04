Müezzinoğlu: 80 milyon ülke insanı kurulan tuzakları bozacak

Edip TEKİN/ BURSA, (DHA) ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Güçlü oluşumuzdan rahatsız olanlar tuzaklar kursalar bile 80 milyon ülke insanı o tuzakları bozacak" dedi.

Bursa'daki programına Nilüfer ilçesindeki Özel Medikabil Hastanesi'ni ziyaret ederek başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Buradan Oyak Renault fabrikasına ziyarette bulunan Müezzinoğlu'nu Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez karşıladı. İşçilerle birlikte yemek yiyen Müezzinoğlu, fabrikanın üretim alanını da gezdi. Bakan Müezzinoğlu, fabrikada üretilen bir otomobile binerek test etti. Müezzinoğlu, daha sonra Gürsu ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki Karesi Tekstil Fabrikası'na geçti ve işçilerle bir araya geldi. Fabrika bahçesinde toplanan işçilere seslenen Müezzinoğlu, “Buralarda alın teriyle akıl terinin Türkiye'yi geleceğe nasıl güçlü taşıyacağını görüyoruz ve inanıyorum ki alın teriyle akıl terini ne kadar güçlü birleştirirsek, dünyayla yarışta o kadar güçlü olacağız. Bize son 100 yıldır hep akıl terini, alın terini konuşturdular. Ama dünya bir taraftan da akıl teri dökerek bizim alın terimizi sömürdü. İstiyoruz ki, Türkiye bir taraftan akıl terini de döksün, alın teriyle akıl terini bütünleştirsin ve dünyayla yarışta güçlü olsun" dedi.

BAŞARININ SIRRI

Müezzinoğlu, güven ve istikrarın bu ülkeye başarı getireceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Başarının iki tane sır kelimesi vardır. Birincisi güven, ikincisi istikrar. Bir yerde güven ve istikrar varsa, orada başarı vardır. O nedenle bundan sonraki süreçte Türkiye'nin güven ve istikrarının güçlü olabilmesi adına milletin merkezde olduğu, milli ve yerli vicdanın güçlü olduğu, ikide bir hükümetlerin krizlerle millete bedel ödettiği süreçlerin arkada kalmasını istiyoruz. Rekabetimizden ve güçlü oluşumuzdan rahatsız olanlar farklı oyun ve tuzaklar kursalar bile, birlik ve beraberlik içinde 80 milyon ülke insanı o tuzakları bozacak ve o oyunların üstesinden gelecek. “

OKUL AÇILIŞINA KATILDI

Bakan Müezzinoğlu, daha sonra merkez Yıldırım ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki Hasan Öztimur 75'inci Yıl İlkokulu açılışına katıldı. 29 derslikli 186 öğrencisi bulunan okulun açılış töreninde konuşan Bakan Müezzinoğlu, öğrencilere nasihatte bulundu. Bilginin önemine değinen Müezzinoğlu, “Günümüzde bilgi kadar önemli bir hazine yok. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan bu çocuklarımıza bilgi aktarımı konusunda elimizden geleni yapmalıyız. İktidarımız döneminde eğitime önemli katkılar sağladık. Bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DHA