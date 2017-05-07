Müezzinoğlu: Adımızla alay edenler sonra kapımızın önünde nöbet tuttu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Kurulduğumuz günde adımızla alay edenler sonra kapımızın önünde nöbet tuttular' dedi.

Bursa'da, Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti İl Danışma Meclisi'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluş sürecinde yaşananları anlattı. Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

'AK Parti'nin kurulduğu günde adıyla alay edenler sonra kapılarımızda nöbet tuttu. Onları da dışlamadık. Dava açarak bizi mahkeme kapılarında süründürmek isteyenleri, 'Bu parti laikliğe karşı odaktır' diyenleri aştık. Bu milletin kaderiyle oynamak isteyenleri de aştık. Eski Türkiye'de kalan bazı partiler, referandum sonrası 1.5 milyon insanın oyunu yine mahkeme kapılarına götürdü. Yetmedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürecek kadar millet vicdanından uzak oldular. Tek yetkili Yüksek Seçim Kurulu'na 'çete' diyecek kadar küçülebiliyorlar. Peki sen 411 milletvekilinin bu ülkede başörtüsü yasağını kaldırmakla ilgili yaptığı değişikliği Anaya Mahkemesi'ne götürürken oradaki 11 mahkeme üyesine biz 'çete' demedik. 'Yanlış yaptı' dedik. 'Milli iradenin üzerine güç olamaz' dedik.'

Müezzinoğlu, parti olarak ayrım yapmadıklarını da belirterek, 'Yakasında AK Parti rozet olan da olmayan da saygındır, değerlidir, bizim kardeşimizdir. Bizim için bu salonun içi de dışı da bayram yeridir. Çünkü biz bir medeniyet anlayışının mensuplarıyız. Mevlana derki 'benim medeniyetimin mensupları, nefsinin mahkumu olanlar değil vicdanının esiri olandır' der. Biz vicdanlarımızın esiri olduğumuz için buralarda bu alın ve akıl terini döküyoruz' dedi.

'ERDOĞAN KENDİSİ İÇİN MAKAM İSTEMİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamları kendisi için istemediğini söyleyen Müezzinoğlu, 'Milletin makamının güçlü ve hak edilen yerde olması için o mücadeleyi veren bir lidere sahibiz. Rabbim o liderden razı olsun. Ey Kılıçdaroğlu. Ey hayırcılığın öncülüğünü yapan kitle veya onun temsilcileri. Artık ipin ucu milletin elinde. Millet adına güçlü bir sistem kuruldu' diye konuştu.

DHA