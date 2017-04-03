Müezzinoğlu: Bizi denize dökecekmiş, gel de dök bakalım

BURSA'da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezinoğlu, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un açıklamasına sert tepki göstererek, “Bizi denize dökecekmiş. Gel de dök bakalım” dedi.

Bursa’nın Yenişehir İlçesi’nde yaptırılacak 86 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi'nin temeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından atıldı. 33 milyona mal olacak hastane 23 Nisan 2018 tarihinde hizmete açılacak. Hastanenin temel töreninde konuşan Müezzinoğlu, geçmiş yıllarda yaşanan sağlıktaki sıkıntılara değindi. Konuşmasında CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un açıklamasını da eleştiren Müezzinoğlu, “Çıkmış, ‘yüzde 65 evet çıkarsa, Samsun’a, Amasya’ya, Sivas’a ve Dumlupınar’a giderek onları İzmir’den dökeriz’ diyor. Bu nasıl ihanettir, nasıl bir mayadır. Ben bu kişin DNA analizinin yapılmasının gerektiğine inanıyorum. Ya, Yunan’ı mı döküyorsun Bu yüzde 65 kim ya O yüzde 65 milletin asli unsurlarıdır. Anadolu’dan Balkanlar’dan gelmiş vatanım diyen, milletim diyen tek devlet diyen bir anlayışın mensuplarının sen kim oluyorsun da İzmir’den denize dökeceksin Bu akıl sağlığı yerinde ise emperyalist güçlerin maşası olmanın dışında bir şey değildir. Bu CHP zihniyeti milletten korkuyor. Milletin değerlerinden, dik duruşundan korkuyor. Daha sonrada utanmadan sıkılmadan denize dökeceğiz diyor. Hadi Buyur Bursa, Amasya, Sivas burada hadi gel elini tutan mı var Gel bakalım kimi nereye döküyorsun. Bu yüzde 35 bile seni bir kaşık suda boğar. Bu kadar zihinsel özürlü, DNA’sında ve mayasında bozuk olan bir anlayış olabilir mi " dedi.

KDV İNDİRİMİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTEDİLER

Daha sonra İnegöl İlçesi'ne geçen Bakan Müezzinoğlu, Mobiliyum AVM ve Mobilya Vadisi'ni ziyaret ederek sektör temsilcileriyle görüştü. İnegöllü mobilyacıların, üç ay süreli olarak uygulanan yüzde 8’lik KDV indiririmin devam etmesi talebi üzerine konuşan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, “Bakanlar Kurulu, konutta KDV oranlarında düzenleme yaptı. Elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla ÖTV'de yeni oran uygulanacak. Yeni karara göre elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak tespit edildi. Bu indirimin hem mobilyacılarımıza hem de vatandaşlara olumlu yansıdığını burada bir kez daha gördük. KDV indiriminin devam etmesi için gerekeni yapacağız” dedi.

DHA