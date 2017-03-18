Müezzinoğlu: CHP, cumhurun çocuklarından ve geçnlerinden rahatsız oluyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "CHP bugün ne yapıyor Milletten korkuyor, milletten kaçıyor. Milletin hak ve hukukunun millete verilmesinden rahatsız oluyor. Cumhurun, Cumhurbaşkanına yetki vermesinden rahatsız oluyor. Cumhurun çocuklarından, gençlerinden rahatsız oluyor" dedi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ni ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma etkinliği dolayısıyla, ilçe halkına buğday çorbası dağıtıp, vatandaşlarla kahve içti, sohbet etti, çocukları sevdi. Esnafı ziyaret eden Müezzinoğlu daha sonra yapımı tamamlanan SGK hizmet binasının açılışını yaptı.

Burada konuşan Müezzinoğlu, sosyal güvenlik alanında önemli adımlar attıklarını belirtip, "sosyal güvenlik alanında, 2002 yılından bugüne devrim niteliğinde dönüşümler yaptık. Bugün için Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıyım deyip de, sosyal güvenlik kapsam dışında kalan, tek bir vatandaşımızı bırakmadık" diye konuştu.

Bandırma Küçük Sanayi Sitesi'nde, oda temsilcileri ve esnaf ile bir araya gelen Mehmet Müezzinoğlu buradaki konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime de şunu söylüyorum. Bakınız büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, milletine inanarak, milletine güvenerek ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bu genç cumhuriyeti bize bıraktı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin altına da 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diye yazdı. CHP bugün ne yapıyor Milletten korkuyor, milletten kaçıyor. Milletin hak ve hukukunun millete verilmesinden rahatsız oluyor. Cumhurun, Cumhurbaşkanına yetki vermesinden rahatsız oluyor. Cumhurun çocuklarından, gençlerinden rahatsız oluyor. 18-24 yaş grubunda 8 milyon 500 bin evladımız var. Bu gençler bu ülkenin gençleri."

DHA