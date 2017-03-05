Müezzinoğlu, CHP’li vekile bakarak CHP’yi eleştirdi

BURSA’da Balkan Rumeli Çalıştayı’na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, referandum çalışaları nedeniyle CHP’yi eleştirdi. Programa katılan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a bakarak CHP’yi eleştiren Müezzinoğlu, "CHP Bursa Milletvekili Erkan kardeşimiz beni burada mazur görsün. Sürece CHP'nin daha güçlü bir destek vermesini beklerdim" ifadelerini kullandı. Konuşmasını yaptıktan sonra masaya dönen Bakan Müezzinoğluna CHP’li Aydın, "Sayın Bakanı, 24’üncü dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda 60 maddede uzlaşma sağladık. Ama siz başkanlığı masaya getirince masa dağıldı” dedi. Bakan ve Aydın’ın konuşması gülüşmelere sebep oldu.

Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Balkan Rumeli Çalıştayı’na katılan ve CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile aynı masada oturan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı. 16 Nisan’da yapılacak referanduma ilişkin CHP'nin tutumunu eleştiren Bakan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzde bir halk oylaması var. Bu süreçte iki farklı bakış ‘Hayır’ ve ‘Evet’ tamamen vicdanlarımıza aittir. Bizler dünyayı gören, Türkiye’nin gerçeklerini bilen, büyük ülke olma ideali olan bir milletin mensuplarıyız. Önümüzdeki dönemde Türkiye daha istikrarlı ve daha şeffaf bir sürece katkı sağlayacak. Esasında CHP Bursa Milletvekili Erkan kardeşimiz beni burada mazur görsün. Sürece CHP’nin daha güçlü bir destek vermesini beklerdim. Çünkü şu anda seçimle gelen bir cumhurbaşkanı ve başbakan var. Böyle olunca istikrarlı bir nöbetin sürdürülebilmesi eşyanın tabiatına aykırı. Bunu mutlaka düzeltmek gerekirdi. Bu düzeltmeyle ilgili CHP’den beklentimiz, alternatifli teklifleri getirebilmesiydi. Geçtiğimiz Ağustos ayında sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Başbakan Binali Yıldırım, ‘Sayın Kılıçdaroğlu, biliyoruz başkanlık sistemine ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne karşısınız. O zaman parlamenter sistemle ilgili önerilerinizi getirin. Her iki öneriyi milletin huzuruna götürelim. Milletimiz hangisine evet diyorsa onu kabil edelim’ dedi. Ama ne yazık ki buna CHP katkı sağlamadı."

ELEŞTİRİLERE CHP’Lİ AYDIN YANIT VERDİ

Konuşmasını bitirdikten sonra masaya dönen Bakan Müezzinoğlu’na CHP’li Erkan Aydın, “Sayın Bakanım. 24’üncü dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda 60 maddede uzlaşma sağladık. Ama siz Başkanlık Sistemi’ni masaya getirince masa dağıldı. Biz şu anki sistemin eksikliklerini biliyoruz. Ve gelin beraber düzeltelim dedik. Ama siz sürekli bizim kırmızı çizgimiz olan Başkanlık Sistemi’ni masaya getiriyorsunuz ve biz de bunu kabil etmiyoruz” diyerek eleştirilere yanıt verdi. Bakan Müezzinoğlu ile Aydın’ın sohbeti salondakiler arasında gülüşmelere sebep oldu.

Konuşmasında yurt dışındaki üniversitelerden alınan belgelerin Türkiye’de geçerli olmasını sağlayan ‘Denklik Belgesi’nin Balkanlar'daki soydaşlar için bir zamanlar zor alındığını hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Denklik belgesinin ne kadar zor alındığını 1970 yılında 14 yaşında elimde tasdikname ile Türkiye’ye geldiğimde anladım. 40 günlük Ankara serüveninde bir işin ancak bir dayı ile çözülebileceğini yaşamış ve Türkiye’de tanıdık bir dayının ne kadar anlamlı olduğunu bilen bir kardeşinizim."

PASAPORT SÜRESİ KADAR İKAMET SÜRESİ

Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk gibi Balkan ülkelerinden gelenlerin Türkiye’de kalma sürelerinin pasaport süreleri kadar olacağını belirten Bakan Müezzinoğlu şöyle konuştu:

"Kısa süreli ikametlerin yaşattığı sıkıntıları İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresiyle ele aldık. Bundan sonra 5 yıllık pasaport süresi varsa 5 yıllık da ikamet süresi olacak. İkamet teskeresi için sıra almak, gün almak kayda ödemek bedel ödemekten insanlarımızı kurtaracağız."

GENEL SAĞLIK SİGORTASI SOYDAŞLAR İÇİNDE GEÇERLİ OLACAK

Sağlık alanında da yeni bir düzenleme yaptıklarını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Yeni bir yasal düzenleme yaptık. Cumhurbaşkanımızın onayında. Bu hafta içinde onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayınlanacak. Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında kalan vatandaşlarımıza aylık 53 liralık genel sağlık sigortası yapıyoruz. Dedik ki bu kapsama balkanlardaki soydaşlarımızı da alalım. Bundan sonra artık 53 liralık sağlık sigortası primini ödeyen balkanlardaki soydaşlarımız Türkiye’deki her türlü sağlık sigortasından yararlanabilecek" dedi.

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ

Balkanlar'daki soydaşların emeklilik ve vatandaşlıkla ilgili sıkıntılarının da en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı müjdesini veren Müezzinoğlu, 26 Mart’ta Bulgaristan’da yapılacak erken seçimler için vatandaşların mutlaka sandığa gitmeleri gerektiğini söyledi. Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Burada oy kullanma hakkı kim varsa mutlaka bu hakkı kullanmalı. Oylar bir bir toplanıyor. ‘Bir oy eksik olsa ne olur’ dememek lazım. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak oradaki vatandaşlarımız geleceğe daha güçlü bakabilmesi için Dost Birliği Hareketinin öne çıkmasını sağlamalıyız."

DHA