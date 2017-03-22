Müezzinoğlu: Kılıçdaroğlu, CHP eş başkanlığı koyabilir (2)

"130 BİN EMEKLİMİZE 700 MİLYON LİRAYI BU AY İÇİNDE ÖDEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne’nin Keşan İlçesi’nde esnafı ziyaret ederek, emeklilerle sohbet etti. Müezzinoğlu, emekliye verilen banka promosyonuna değinerek, "Özellikle devlette 30 yıldan fazla çalışıp da emekli olan kardeşlerimiz yine 30 yıl üzerinden emekli ikramiyelerini aldılar. 30’dan fazla çalışanları bazen 10 yıla kadar mağduriyetleri vardı. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeyi 2016 yılı sonu itibariyle yaptık. Bu ay itibariyle de emeklilerimize ödemeleri başlattık. Yaklaşık 130 bin emeklimize 700 milyon lirayı bu ay içinde ödeyeceğiz. Bundan sonra bu anlamda 450 bin civarında devlette 30 yıldan fazla çalışıp da emekli olanların ilave alacaklarını da inşallah önümüzdeki periyotta bir takvim çerçevesinde ödemeye başlayacağız. Bu ay için ödeyeceğimiz 700 milyon, 130 bin emeklimize hayırlı olsun" dedi.

“16 TEMMUZ’DAN BERİ BU HAYAL KIRIKLIKLARINI YAŞIYORLAR”

NATO'da görevli 4 FETÖ'cü subay ile 1 askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvuruları Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edilmesiyle ilgili soruyu da cevap veren Müezzinoğlu, “Avrupa’nın bir hayal kırıklığı var. O hayal kırıklığı 16 Temmuz sabahında başladı. Onlar beklerdi ki, 16 Temmuz sabahı Türkiye’de FETÖ darbe girişimi başarılı olsun, onların istedikleri Türkiye onların avucunda olsun ama bu millet ona müsaade etmedi. Bu milletin 249 şehidi, 2 bin 200 gazisi ve topyekun millet kaderine ve demokrasisine sahip çıktı. Avrupa’nın rahatsızlığı bu büyük milletin kaderine ve demokrasisine sahip çıkmasından kaynaklanıyor. 16 Temmuz’dan beri bu hayal kırıklıklarını yaşıyorlar. Onlar oynayabilecekleri gibi bir Türkiye olacak ama bu millet ona fırsat vermedi, vermeyecek. Onların hayal kırıklıkları devam edecek. Bu güne kadar tanıyamadıkları millet statüsü devam edecek. Onlar anlamsız, hukuk dışı krizler üretebilirler” dedi.

DHA