Müezzinoğlu: Kılıçdaroğlu, CHP eş başkanlığı koyabilir (4)

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'BULGARİSTAN YÖNETİMİ DAHA SAYGIN BİR TUTUM İZLEMELİ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne’nin İpsala İlçesi’nde halka hitap etti, esnaf ziyaretinde bulundu. Müezzinoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda aşırı milliyetçi Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğu grubun Türk seçmenlerin ülkelerine girmelerini engellemek amacıyla yaptıkları yol kesme eylemiyle ilgili gazetecilerin yönelttiği soruyu yanıtlayarak, şöyle dedi:

"Seçimlerin demokratik ortamda yapılmasını, huzurlu ve güvenli bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda gerek Bulgaristan'daki Türk soydaşlarımız, Bulgaristan vatandaşı soydaşlarımız gerekse Türkiye'de olup Bulgaristan vatandaşı olan ve orada oy kullanma hakkı olan vatandaşlarımızın da yine bu demokratik haklarını huzur içinde, güven içinde kullanmalarını istiyoruz. Bu anlamda demokrasiyi merkeze alan, insan haklarını merkeze alan, ulaşım güvenliğini sağlayan ve vatandaşın oy kullanma hakkının önüne engel çıkarmayan bir anlayışı Bulgaristan yönetiminden bekliyoruz. Yaptıkları yanlışlıklar demokrasi adına onlara yakışmıyor. Biz istiyoruz ki seçmen her türlü özgürlük çerçevesinde o vicdani sesinin gereğini sandığa yansıtabilsin. Bu anlamda, Bulgaristan yönetiminin, kendi demokrasileri adına kendi vatandaşlarının oy kullanma haklarını sağlıklı kullanma adına daha duyarlı, daha saygın bir tutum izlemelerini bekliyoruz."

DHA