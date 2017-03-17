Müezzinoğlu; 'Şu ana kadar emekliye 4.5 milyar lira banka promosyon ödemesi yaptık'(2)

SİGARAYI BIRAKMASI İÇİN YAZILI SÖZ ALDI

Güzelyalı'da esnafı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, daha sonra Karacabey İlçesi'ne geçti. Bakan Müezzinoğlu, pazar alanında açılan tarım fuarını ziyaret edip standları gezdi. Bakan Müezzinoğlu, sigara içerken gördüğü tarım aksesuarları standı açan Tevfik Yalçınkaya'nın yanına gitti. Yalçınkaya'ya kendi el yazısı ile ‘bugün itibariyle sigarayı bıraktım’ şeklinde yazı yazdıran Bakan Müezzinoğlu, daha sonra cep telefonu ile eşi Şerife Yalçınkaya'yı aradı. Kendisini tanıtan Bakan Müezzinoğlu, "Şu anda eşinin yanındayım. Siz, eşinize defalarca sigarayı bırakın demişsiniz. Eşiniz Tevfik Bey burada, 'sigarayı bıraktım' diye bana söz verdi. Çocuklara ve torunlarına da kötü örnek olmasın. Bana yazdığı yazının ını çekip size gönderiyoruz. Bundan sonra bana ve size verdiği sözü tutacak. Hayırlı olsun” dedi.

Şerife Yalçınkaya da, 60 yaşındaki eşinin 17 yaşından beri sigara içtiğini belirtip Bakan Müezzinoğlu'na teşekkür etti.

Karacabey’deki ziyaretini tamamlayan Bakan Müezzinoğlu, Mustafakemalpaşa’ya geçti, bir araya geldiği gençlerin yeni anayasayla ilgili sorularını cevapladı.

DHA