Müezzinoğlu’nun eşine jandarmadan 8 Mart karanfili

BURSA’nın 700 yıllık geçmişe sahip köyü Cumalıkızık’ta kahvaltı eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve eşi Faize Müezzinoğlu, köyden ayrılırken jandarmanın jestiyle karşılaştı. Kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıtan jandarma ekipleri Bakan Müezzinoğlu’nun eşi Faize Müezzinoğlu’na da çiçek vererek Kadınlar Günü'nü kutladı.

İnegöl İlçesi yakında dün meydana gelen ve 7 kadın işçinin yaşamını yitirdiği trafik kazası nedeniyle Bursa’da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve eşi Faize Müezzinoğlu, bu sabah merkez Yıldırım Belediyesi Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve eşi Şükran Edebali ile birlikte iki yıl önce UNESCO Dünya Mirası listesine alınan 700 yıllık geçmişe sahip Cumalıkızık’ta kahvaltısı etti.

Bakan ve eşi köyde kahvaltı ederken, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de köydeki kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Karanfil dağıtımı sırasında Bakan Müezzinoğlu ve eşi Faize Müezzinoğlu, araçlarına doğru giderken, bir uzman çavuş, yanlarına geldi. Jandarma, Bakan ve Belediye Başkan'ın eşlerine de kırmızı karanfil vererek Kadınlar Günü'nü kutladı.

BAKAN'DAN 8 MART MESAJI

Bu arada, Bakan Müezzinoğlu, yazılı olarak yayınladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, doğumdan ölüme kadar her anımızda varlıklarını derinden hissettiğimiz, vatanımıza ve milletimize yetiştirdikleri kıymetli evlatlarla geleceğe güvenle yürümemizi sağlayan, yaşamın her alanında geleceğimizin mimarı olan kadınlarımız daima saygı ve övgünün en büyüğünü hak ettiklerini söyledi.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Ankara’da karşılamak üzere Bursa’dan Ankara’ya doğru yola çıkan, Türk Metal Sendikası üyelerini taşıyan otobüsün İnegöl ilçesi Osmaniye Köyü yakınlarında devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kadın işçilere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı kadın işçilerimize acil şifalar dileyen Bakan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Kadınlarımıza adanmış bu özel günde, acı bir trafik kazası sonucu yaşamını kaybeden kadın işçilerimizin nezdinde omuzlarında geleceğimizi taşıyan, emek ve fedakârlıkla nesiller boyu değer üreten tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum."

Bakan Müezzinoğlu, bugün Bursa’da toprağa verilecek kadın işçilerin cenaze törenlerine de katılacak.

DHA