Müftü kaza yaptı, annesi ve eşi yaralandı

Sakarya Haberi: Müftü kaza yaptı, annesi ve eşi yaralandı

Müftü kaza yaptı, annesi ve eşi yaralandı

SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde, Arifiye İlçe Müftüsü Mehmet Türkoğlu otomobili ile bariyerlere çarptı. Yağmur kanalına devrilen otomobilde müftünün annesi ve eşi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Erenler Bekirpaşa mevkiinde meydana geldi. Karabük İl Müftü Yardımcılığı görevinden Arifiye İlçe Müftülüğü'ne atanan Mehmet Türkoğlu, yönetimindeki 67 ZK 851 plakalı otomobilin kontrolunu yitirince araç orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Otomobil yolun ortasındaki su kanalına devrildi. Müftü Türkoğlu kazadan yaralanmadan kurtulurken, araçta bulunan eşi Zuhal Türkoğlu ve annesi Fatma Türkoğlu yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıarak, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Müftü Türkoğlu'nun yarın yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA