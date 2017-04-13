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Muğla Haberi: Muğla 5 büyüklüğünde depremle sallandı

Muğla 5 büyüklüğünde depremle sallandı

19:4213 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Muğla 5 büyüklüğünde depremle sallandı
Muğla 5 büyüklüğünde depremle sallandı

MUĞLA ve çevresi akşam saatlerinde merkez üssü Ula'nın Kavakçalı Mahallesi olan  Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde depremle sallandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkezi üssünü Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Kavakçalı Mahallesi  olarak saptadığı deprem saat 17.22'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yüzeyde olduğu için Ula ve Köyceğiz başta olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerinde şiddetli hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. 
Yetkililer ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir hasarın oluşmadığını söyledi.

DHA

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