Muğla'da 3 yıl önce firar eden hükümlü yakalandı

MUĞLA'nın Dalaman İlçesindeki açık cezaevinden üç yıl önce firar eden hükümlü 57 yaşındaki Salih Acar, Köyceğiz İlçesinde yakalandı.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ayrı suçtan kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis ve 2 bin 400 lira para cezası bulunan Salih Acar'ı, teknik ve fiziki takibin ardından kapalı pazaryerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Acar sorgusunda, 'kasten öldürme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve ticareti yapmak' suçlarından arandığı ve 3 yıl önce Dalaman Açık Cezaevi'nden firar ettiği belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Acar, tutuklanıp, Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DHA