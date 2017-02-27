Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muğla Haberi: Muğla'da 3 yıl önce firar eden hükümlü yakalandı

Muğla'da 3 yıl önce firar eden hükümlü yakalandı
18:1727 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Muğla'da 3 yıl önce firar eden hükümlü yakalandı
Muğla'da 3 yıl önce firar eden hükümlü yakalandı

MUĞLA'nın Dalaman İlçesindeki açık cezaevinden üç yıl önce firar eden hükümlü 57 yaşındaki Salih Acar, Köyceğiz İlçesinde yakalandı.
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ayrı suçtan kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis ve 2 bin 400 lira para cezası bulunan Salih Acar'ı, teknik ve fiziki takibin ardından kapalı pazaryerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Acar sorgusunda, 'kasten öldürme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve ticareti yapmak' suçlarından arandığı ve 3 yıl önce Dalaman Açık Cezaevi'nden firar ettiği belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Acar, tutuklanıp, Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar