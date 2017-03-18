Muharrem İnce: Cumhurbaşkanına gazilik unvanı verilecekmiş

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Nevşehir’de düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verileceği yolunda duyumlar aldığını söyledi.

Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde Muharrem İnce'ye CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bursa Milletvekili Mehmet Göker, Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gazilik unvanı verileceği yolunda duyum aldığını belirten Muharrim İnce, şunları söyledi:

"Bakın değerli Nevşehirliler bir şeyler duyuyorum. Gazi unvanı vereceklermiş şimdi. Gazi unvanını vermeden önce madalya vermeniz lazım. Gazi unvanını FETÖ ile mücadele ettiği için vereceklermiş. Önce FETÖ'ye hizmetinden dolayı madalya verin, sonra gazi unvanını verin. Önce ne istediniz de vermedim dediği için, önce Rabbim beni affetsin dediği için, Önce FETÖ’cüleri general yaptığı için, emniyet müdürü yaptığı için, anaya mahkemesi üyesi yaptığı için, ülkeyi parsel, parsel sattığı için önce madalya verin, sonra gazi unvanı verirsiniz."

DHA