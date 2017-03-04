Muharrem İnce : Hayır diyenlere terörist diyen terbiyesizdir

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce referanduma ilişkin yaptığı konuşmada, "6 Nisan'da evet diyenler de hayır diyenler de bu memleketin evladıdır. Evet diyenler de hayır diyenler de terörist değildir. Ama hayır diyenlere terörist diyen terbiyesizdir" dedi.

"BİR ANAYASA UCUBESİ ORTAYA ÇIKTI İMZA VERDİLER SONRA BİRİLERİ ÜSTÜNÜ DOLDURDU"

TBMM Eski Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Hüsamettin Cindoruk referanduma ilişkin, "Bu anayasa değişikliği nereden çıktı Kim bunun sahibi Anayasa değişikliğine imza boş kağıda atıldı. Önce imza verdiler sonra birileri üstünü doldurdu. Kim doldurdu o da meçhul Bir anayasa ucubesi ortaya çıktı. Başbakan şantiyeci. Tanımıyorum da kendisini. Konulsun ama bir şey desin. Anayasayı tarif etsin. Bir gemide 2 kaptan olur mu diyor Başbakan gemiye hiç binmemiş. Gemide 3 kaptan olur. Makinist olur. Uçakta 2 pilot olmaz deniyor. Büyük uçakta 3 pilot da olur" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ İÇİNDE TANIDIKLARIM YÜZLERİ BİR KARIŞ. ŞAŞKIN BAKIYORLAR"

Cindoruk, "Böyle bir durumda başbakan katılanlar mutlu. Ama Ak Parti içinde tanıdıklarım yüzleri bir karış. Şaşkın bakıyorlar. Şantiye kültürü ile ortaya çıkmış olan savunmayı şaşkınlıkla izliyorlar" dedi.

"İŞ RABİA'YSA O ZAMAN BU ANAYASAYI GETİRMEYECEKSİN KARDEŞİM"

Cindoruk, "İş Rabia'ysa o zaman bu anayasayı getirmeyeceksin kardeşim" dedi.

"SEN CUMHURİYETÇİ DEĞİLSİN NİYETİN BAŞKA ATATÜRK'E VE İNÖNÜ'YE AYYAŞ DİYENLERSİNİZ"

Cindoruk, "Bu Cumhuriyet'ten benim şikayetim yok. Senin var. Sen Cumhuriyetçi değilsin çünkü senin niyetin başka. Ben Atatürkçüyüm sen değilsin. Atatürk'e ve İnönü'ye ayyaş diyenlersiniz" diye konuştu.

"TEK ADAM OLABİLECEK YETENEKTE KİMSEYİ GÖRMÜYORUM"

Cindoruk, "Bu iktidarın yapmak istediği başka bir şey var. Son günlerde dış politikada başımıza gelenlere bakarak söylüyorum. Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden koparmak istiyorlar. Türkiye'yi Avrupa değerlerinden koparmak istiyorlar. Hatta onların bizi ihraç etmelerini istiyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkmak istiyorlar. Avrupa Konseyi sabır gösteriyor. Bu anayasa değişikliği ile Türkiye büyük bir çatışma içine giriyor. Blok, yön değiştiriyor. Türkiye'yi siyasi İslam'ın değerlere doğru koşturmak istiyorlar. Sistem değişikliği ile tek adama bırakacağız. Karşı çıkıyorum ben tek adam olabilecek yetenekte kimseyi görmüyorum" diye konuştu.

DHA