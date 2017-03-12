Muharrem İnce: Hollanda ve Almanya referandumda 'evet' çıkmasını istiyor

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Hollanda'da seçim var. Oradaki partiler ne yapmak istiyor Yabancı düşmanlığı yaparak Hollandalılardan oy almak istiyor. Peki bizimkiler ne yapıyor Bizimkiler de 'Bakın Avrupa'da bizi istemiyorlar, Avrupa 'evet' çıkmasından korkuyor. Görüyor musunuz' diyorlar ve 'evet' istiyorlar. Tam bir palavradır. Bakın açıklıyorum. Hollanda gerçek bir Ak Partilidir. Çünkü 'evet' çıkmasını istiyorlar" dedi.

Burdur'da CHP il yönetimi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Muharrem İnce, Türk bakanlara yönelik Almanya ve Hollanda'daki uygulamalarla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti Ak Parti olur, başka bir parti olur fark etmez. Türkiye'yi yöneten bir hükümetle yabancı ülke arasında bir problem olursa hiç kimsenin şüphesi olmasın biz Türk hükümetinin yanında oluruz. Hiç kuşkunuz olmasın Kapıkule'de muhalefeti bırakır, hükümetimizin yanında oluruz. Almanya'yı da, Hollanda'yı da Burdur'dan kınıyorum. Ama ortada bir danışıklı dövüş varsa da bunu anlatmamız lazım. Hollanda'da seçim var. Oradaki partiler ne yapmak istiyor Yabancı düşmanlığı yaparak Hollandalılardan oy almak istiyor. Peki bizimkiler ne yapıyor Bizimkiler de 'Bakın Avrupa'da bizi istemiyorlar, Avrupa 'evet' çıkmasından korkuyor. Görüyor musunuz' diyorlar ve 'evet' istiyorlar. Tam bir palavradır. Bakın açıklıyorum. Hollanda gerçek bir Ak Partilidir. Çünkü 'evet' çıkmasını istiyorlar. Uluslararası bir olayda bu işi kim yapıyor, bu kimin işine yarıyor çözemediğiniz zaman sonucuna bakın. Sonucundan kim karlı çıkıyorsa o yapmıştır, onun parmağı vardır. Bunu niçin yapıyorlar 'Evet' oyları yüksek çıksın diye milliyetçi duygulara oynuyorlar. Hollanda, Almanya 'evet' çıkmasını istiyor. Çünkü 'Türkiye bir adamın eline geçsin ki 550 milletvekiliyle uğraşacağımıza bir kişiyi hallettik mi Türkiye'yi ele geçirelim' diyorlar. Bunun için uğraşıyorlar. Yaşananlar bir oyun. Bu duruma Hollandalılar ve Almanlar kıs kıs gülüyor."

Anayasa değişikliğini de eleştiren ve mağara devri anayasası olarak nitelendiren İnce, "Bu olmaz. Bu 300 yıl geriye gitmek demektir. Kaç tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacak belli değil. 16 Nisan'da 'evet' oyu verirsen emin ol Türkiye'nin başına Azerbaycan'daki yaşananlar gelecek. Azerbaycan'daki hanımefendi cumhurbaşkanı birinci yardımcılığına atanınca onu Türkiye'den ilk kutlayan 'damat' Enerji Bakanı oldu. Sizce ne düşünmüştür 'Komşuda pişer bize de düşer' düşünmüştür. Damat uyanık damat" diye konuştu.

DHA