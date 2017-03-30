Muharrem İnce: Köpürmeyen sabun, kesmeyen jileti satmaya çalışıyorlar

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, anayasa değişikliği konusunda sert eleştirilerde bulundu, "Onlar neden 'evet' dediklerini anlatabiliyorlar mı, hayır. Neden, malına güvenmiyor. Mal defolu. Aynı Kemal Sunal filmi gibi, köpürmeyen sabun, kesmeyen jileti satmaya çalışıyorlar" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce referandum çalışmaları kapsamında İzmir'e geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingte İzmirliler ile buluşan Muharrem İnce'ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

"Vatan sevgisini, Atatürk sevgilisi nakış nakış işleyen İzmir" diyerek vatandaşları selamlayan Muharrem İnce, "Dertleşmeye, size anlatmaya geldim. Fesih tartışması başladı, gidiyor. Fesih yetkisi var mı yok mu Anlatayım, anayasa değişikliğini okuduysa bilgisi olmuştur. Ama kitap okumayıp özetini okursa görmemiştir. Kelime oyunu yapıyor. Zam diye bir şey duyuyor musunuz, hayır, zam yok artık. Güncelleme var. Fiyat güncellemesi. Bunu neden yapıyor, hala Yüce Divan korkusu var. Olaki CHP iktidar olur diye. Tek başına meclisi seçime götürebiliyor. Fesih yerine seçime götürme. Zam yerine güncelleme, başkanlık yerine cumhurbaşkanlığı sistemi. Doktora gittiğiniz zaman senden idrar tahlili ister. Öbür adını söylersen olmaz değil mi" dedi.

'KEMAL SUNAL FİLMİ GİBİ'

Anayasa paketindeki değişiklikleri anlatan, değişikliğin olması halinde kararnamelerle ülkenin yönetileceğini söyleyen Muharrem İnce, "Ben böyle bir kararname düzeninde yaşamak istemiyorum. Al kararnameni başına çal, hayır diyorum. Kimin çocuğu milletvekili olacak, zenginin çocuğu. 18 yaşında, 20 bin TL maaşla askerlikten muaf olacak. Fakirin çocuğu Cudi'de de El Bab'ta şehit olacak. Hayır diyorum kardeşim hayır. Onlar neden 'evet' dediklerini anlatabiliyorlar mı, hayır. Neden, malına güvenmiyor. Mal defolu. Aynı Kemal Sunal filmi gibi, köpürmeyen sabun, kesmeyen jileti satmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'FETÖ DE BİR ZAMANLAR ARKADAŞIYDI'

Anayasa değişiklikleri üzerinden polislere, memurlara da seslenen Muharrem İnce, "Devlet memurlarına sesleniyorum. Sabahleyin kapının önüne konursunuz. Polise sesleniyorum. Ey fakirin fukaranın oğlu polis kardeşim, derse ki 'olağanüstü hal ilan etim. Bunlarda FETÖ'cü vardı, bütün polisi feshettim' derse bütün teşkilat işsiz kalırsın. Öğretmenlere sesleniyorum. Sakın 'bana bir şey olmaz' deme. FETÖ de onun bir zamanlar arkadaşıydı, bak gör halini" şeklinde konuştu.

HSYK'nın 13 üyesi olacağını, 6 üyesini Cumhurbaşkanının atayacağını, geri kalanını parti başkanı olarak getireceğini ileri süren Muharrem İnce, 'evet' denmesi durumunda, eyalet kurma yetkisinin de verileceğini savundu.

BİNALİ YILDIRIM'A ELEŞTİRİ

Tarihten padişah, hükümdar ve yanlarındaki vezirlerin isimlerini sayan Muharrem İnce, Başbakan Yıldırım'ı eleştirerek şöyle konuştu:

"Tarihimizde Atatürk var bizim, tarihimizde yanında İsmet İnönü de var. Yani birinci adamların yanında güçlü ikinci adamlar var. İzmir'den İstanbul'a gideceksin. Burada bile 150 kişiyi bir pilota değil, iki pilota teslim ediyorsunuz. Bir de Binali Yıldırım var. Bolu'da 'Merhaba Bolu Beyi'nin torunları' diyor. Onlar zulmeden Bolu Beyi'nin torunu ise, biz de direnen Köroğlu'nun torunlarıyız. 'Çanakkale geçilmez dediler, geçtik' diyor. Çanakkale geçilmezi İngilizlere, İtalyanlara, Fransızlara söylediler. Sen niye üstüne alınıyorsun. Sen üçüncü köprüyü yaptıysan. Senden önce birinci ve ikinci köprüyü yapmışlar zaten. Yav senin köprüden dolarla, euroyla geçiliyor, Çanakkale'de kanla geçemezsin dediler kanla. Sonra 'Bu CHP acayip bir parti. Baykal bir tarafta, İnce bir tarafta, Kılıçdaroğlu bir tarafta konuşuyor' diyor. Zannediyor ki bir parti içi yarış içini meydanlardayız. Biz Cumhuriyet için meydanlardayız. Ama buna aklı basmıyor ki. Yahu sen İzmir'e belediye başkanı olamadın, abidik gubidik yöntemlerle başbakan oldun. Bakan oldun, İzmir'i alamadın. Savcıyı gönderdin. Belediye başkanımıza çocuklara mandalina dağıttı diye hapis istediniz. İzmir'i alamadınız. İzmirli, İzmir Azizdir, Aziz kalacak dediler, havanızı aldınız. Sen seçime girerek başbakan olmadın ki, abidik gubidik yöntemlerle başbakan odun. Önce seçime gir sonrasına bakacağız."

Konuşmasında Hakan Şükür'e de değinen Muharrem İnce, "Hakan Şükür'le milletvekilliği yaptım. Hakan Şükür'ü FETÖ'cü olduğu için Galatasaray almadı. İyi futbolcu olduğu için aldı, ama sen FETÖ'cü olduğu için milletvekili yaptın" dedi.

Cumhurbaşkanına gazilik unvanı verileceğini de savunan Muharrem İnce, "Ben milletvekiliyim. Benim oy hakkım var. Ben bir şartla evet oyu veririm. FETÖ'ye 17 üniversite kurdurduğu için, FETÖ'cüleri general, vali, profesör yaptığı için FETÖ'ye hizmetlerinden dolayı yakasına madalya taksınlar, sonra gaziliği görüşürüz" diye kıonuştu.

DHA