Muharrem İnce: Mağduriyet ithal ediyorlar

UŞAK'ın Sivaslı İlçesi'nde vatandaşlara seslenen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı eleştirerek, "Türkiye 15 sene içinde dışarıdan mercimek, nohut, bezelye ithal etti. İnek ve saman aldı, her şeyi ithal etti. Şimdide mağduriyet ithal ediyor" dedi.

CHP Uşak İl Başkanlığı tarafından Sivaslı Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde seçim otobüsü üzerinden halka seslenen İnce, "Bugün İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 96'nci yıldönümü, İstiklal Marşı neyle başlıyor, Korkma diyor korkma, bunlar ali kıran baş kesen mi korkma. 16 Nisan'da geleceğimizi oylayacağız. Türkiye 15 sene içinde dışarıdan mercimek, nohut, bezelye ithal etti. İnek ve saman aldı, her şeyi ithal etti. Şimdide mağduriyet ithal ediyor. Almanya ve Hollanda ile kavga ediyor. Ben mağdurum diyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri herhangi bir ülkeyle problem yaşarsa, biz CHP'liler olarak emin olun ki hükümet kim olursa olsun ister Ak Parti, ister MHP ister başkası biz onun yanında oluruz. Biz Kapıkule'den sonra politika ve muhalefet yapmayız. Türkiye'yi yöneten kimse onun yanında oluruz" dedi.

Hollanda'nın seçimlerde yabancı düşmanlığı yaparak oy kazandığını belirten İnce, "Peki bizimkisi ne yapıyor. 'Ben mağdurum, oraya bakanlarımı sokmuyorlar diye oda buradan oy toplamaya çalışıyor. Hollanda var ya Hollanda kesin AKP'li. Almanya'ya ise dünyayı başına yıkarım diyor. Bakın ben Sivaslı'dan sesleniyorum. Dünyayı başına yıkmaya falan gerek yok. Tek bir şey yap. Madem Almanya'ya meydan okuyorsun, İncirlik'te Alman askerleri var çıkar onları seni göreyim hadi. İki sene önce bize vizesiz Avrupa'ya gideceğiz diyorlardı şimdi bakanlar düğün salonuna gidemiyor. Geldiğimiz duruma bakın" diye konuştu.

"YURTDIŞINDA PROPAGANDA YASAK"

Yurtdışında propagandanın mecliste 2008 yılında çıkan bir kanunla yasaklandığını dile getiren İnce, Türkiye'nin yurtdışında seçim çalışması yapmasının AK Parti tarafından yasaklandığını dile getirdi. İnce, "Yasak bu yasak biz yasaklamışız. Kim yasaklamış AKP yasaklamış. Peki, şimdi ne diye oraya gidiyorsun, propaganda yapacağım diye inat ediyorsun. Senin kanunun duruyor ortada. Sen kendin kanun çıkarmışsın, kanunla yurt dışında propaganda yapmayı yasaklamışsın. Bunu Almanya bilmiyor mu Ama büyükelçilik farklı bir şey. Büyükelçilik bizim toprağımız. Bizim bakanımızı büyükelçilik binasına sokmayan Hollanda terbiyesizlik yapmıştır. Orada da bakanın arkasında dururuz. Canınızı sıkmayın" dedi.

"3,5 MİLYON SURİYELİYE 30 MİLYAR DOLAR HARCANDI"

Suriye ile yapılan kavganın ardından 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'ye geldiğini ve bunlara 30 milyar dolar para harcandığını ifade eden İnce, Suriyelilerin üniversitelere sınavsız alındığını, Türklerin ise bir yerlere gelmek için sınavda ter döktüğünü dile getirdi. İnce, "Bizim çocuklarımız bugün sınava girdi. Çocuklarımız yıllardır ders çalıştı, bugün bir doğru ve güzel yerlere gelmek için ter döktü. Suriyelilerin çocukları üniversiteye sınavsız alınıyor bunu biliyor musun sen E o zaman ben ne diyeyim git 'evet' ver. 30 milyar dolar para ver, Suriyelileri sınavsız üniversiteye alsınlar, senin çocukların sürünsün. Ver o zaman, git Evet ver, ne diyeyim ben sana. Sen acımıyor musun bu çocuklara bu çocukların günahı ne Bu çocuklar ter dökecek, onlar sınavsız girecek" dedi.

"HAYIR DİYENLERE TERÖRİST DİYEN TERBİYESİZDİR"

Türkiye'de askerlik çağında 500 bin Suriyeli olduğunu ve Türkiye'de gezdiklerini belirten İnce, "Bizim çocuklarımız El Bab'da şehit oluyor. Yazık günah değil mi Bunları görmüyor musun benim aziz milletim. Kaldır başını derin uykulardan, çık şu kör kuyulardan, başını kaldır Hayır de, Hayır de, Hayır de. Bu ülkede Evet ve Hayır diyenler var. Neye Evet dediklerini bilseler inanın yüzde 1 bile evet çıkmaz. Ama Evet diyenlerde, Hayır diyenlerde bu memleketin bir evladıdır. Hayır diyenlere utanmadan terörist, diyorlar. Siz PKK'lı, FETÖ'cü ve IŞİD'cimisiniz. Evet diyenlerde Hayır diyenlerde terörist değildir. Ama Hayır diyenlere terörist diyen terbiyesizdir" dedi.

"DÜNYADA EN FAZLA MİLLETVEKİLİ OLAN ÜLKE OLACAĞIZ"

Türkiye'de 80 milyon nüfusu referandum sonra 650 milletvekilinin temsil edeceğini, nüfusu 300 milyon olan ABD'de ise 435 milletvekilinin aynı işi yaptığını belirten Muharrem İnce, yeni sistemde bakanların milletvekillerinden olmayacağını ve aynı milletvekili statüsünde olacaklarını belirtti. İnce şöyle konuştu:

"Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcılarının da dokunulmazlıkları olacak. 30 bakan, 20'de yardımcısı, toplam 650. ABD nüfusu 300 milyon, milletvekili sayısı 435. 300 milyona 435, 80 milyona 650 milletvekili. Siz bu kadar zengin misiniz Yazık değimli milyonlarca, trilyonlarca lirayı milletvekillerine vereceğimize bir fabrika kursak, emekliye zam yapsak, çocuklarımız çalışsa olmaz mı Eğer evet derseniz dünyanın nüfusuna göre en çok milletvekiline sahip olacağız. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Ne diyeyim sen fakirlikte öl, milletvekilleri de gitsin oradan 100 fazla maaş alsın. Sen buna mı evet diyorsun."

"18 MADDENİN HİÇ BİRİSİNDE TERÖR VE EKONOMİ YOK"

Anayasa değişikliğinin kapsayan 18 madde içinde terör bitecek, ekonomi düzelecek diye bir şey geçmediğini ifade eden İnce, "Ben bu 18 maddeyi en az 50 defa okudum. Hiçbir maddesinde terörden ve ekonomiden bahsetmiyor. Madem terörü bitireceksin 15 senedir sana engel olan ne Kim engel oldu niye bitirmedin 15 senedir ekonomiyi neden düzeltmedin. Neden yapmadın bunları sana engel olan ne Bunları dediğimizde, 'Biz üçüncü köprüyü yaptık. Almanlarla ve bu hayır diyenler bizi kıskanıyor' diyordu. Üçüncü köprüyü yapmış, demek ki birinci ve ikinci köprüyü daha önce yapmışlar. Birinci köprüyü 45 sene önce yapmışlar. Dolarların hepsi ayakkabı kutularına sığmaz ki, artanları ile de 45 sene sonra köprü yapmışsın sen Allah razı olsun" dedi.

Azerbaycan'da Aliyev'in eşini Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yapmasını ilk kutlayanın Türkiye'den Enerji Bakanı olan damadın yaptığını vurgulayan İnce, "Damat ne düşündü acaba, komşuda pişer bize de düşer. Bu sisteme bu millet evet desin 5 seneye kalmaz bir tane aklı başında gencimiz Türkiye'de kalmaz ve hepsi yurt dışına kaçar. Bir tane yabancı firma kalmaz, hepsi yatırımlarını çeker. Pasaportlarımız işe yaramaz, yurt dışına çıkamayız saygınlığımız kalmaz" dedi.

Türkiye'nin en büyük kötülüğü bir kişiye yetkiyi vermekle yapacağının altını çizen İnce, "Meclisin yetkilerini bir kişiye verirseniz en büyük kötülüğü o kişiye yaparsınız. Onu boyunduruk altına alırsınız. Yarın başka ülkeler onu tutar sen tam yetkilisin, hadi şunu da yap der. Onun için meclisin yetkisini alıp bir kişiye vermeyin. FETÖ, APO ve ESED bunu kandırdı mı Kandırdı. Şu anda evet derseniz Cumhurbaşkanı canı ne zaman isterse meclisi fes eder. Ziraat Bankası, PTT ve madenleri bir varlık fonu kurarak bu fona aktardılar. Bu fonda paranın hepsini tek kasaya koydular. Şimdi de yemesi rahat olsun diye yetkinin hepsini bir kasaya koymak istiyorlar. Siz nasıl olurda 80 milyonun bütçesini bir kişinin eline teslim edersiniz. Yazıktır, günahtır. 6 ay süreyle OHAL ilan etme yetkisi veriyorlar. 2002'de AKP iktidara geldiğinde 2 ilde OHAL varken, bugün 81 ilde OHAL var. Yani referandumda evet derseniz Cumhurbaşkanına 6 ay süreyle OHAL yetkisi veriyorsunuz. Malınıza mülkünüze el koyar. Sen CHP'lisin korkuyorsun, ben Ak Partiliyim korkmuyorum diyebilirsin. Öyle deme FETÖ'de, Bülent Arınç'ta, Esed'de bir zamanlar bunun arkadaşıydı. Dostu düşmanı değişir, gün gelir seni de yeterince Ak Partili bulmayabilir. Dikkatli ol, bu yetkiyi verme. Bu yetkiyi babana verme babana. Tapu bu, tapu verilmez. Mustafa Kemal'de işgalcilere hayır dedi. Hayır demesini bilmek lazım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanına 'daha ne istiyorsun' diye seslenen İnce, "Türkiye'nin en büyük şehrinde belediye başkanlığı, 10 sene başbakanlık yaptın. Cumhurbaşkanı oldun ve yapıyorsun. Daha ne istiyorsun, memleketin tapusunu mu istiyorsun. Olmaz bu doğru değil. AKP'ye oy veren yurttaşlarıma sesleniyorum. Seçim zamanı gelince çok seviyorsun, olabilir mübarek olsun, al senin olsun. Git seçimde oyunu ver ama bu seçimde tapuyu verme. Burada evet dersen bir daha torunların dahi hayır diyemeyecek. Evet dersen 100-200 sene hep evet diyeceksin, hiç hayır diyemeyeceksin. Onun için şimdi hayır de" dedi.

"CEHALET DİYE BİRŞEY VAR"

Türk tarihinde birinci ve ikinci adamların olduğuna değinen İnce, "Tarihimizde Bilge Kaan, Alparslan, Fatih, Kanuni, sadrazamlar ve vezirler var, Atatürk var yanında ikinci adam İsmet Paşa var. Şimdi birde Türk halinde Binali Yıldırım var. Abidik gubidik işler olur bazıları başbakan olur diyor. Ha şunu bileydin, itirafçı böyle bir şeydir. Meydan meydan gezip başbakanlık gereksizdir, beni imha edin, yok edin, ortadan kaldırın diyor. Dünya siyaset tarihinde böyle birisi yok. Kendinin gereksiz olduğunu anlatan ikinci bir adam yok. Çanakkale geçilmez dediler, köprü yapıp geçiyoruz diyor Allah'ım bana sabır ver. Çanakkale geçilmezi İngilizlere, Fransızlara ve İtalyanlara dediler sen niye üzerine alınıyorsun Binali Yıldırım. Geçen Bolu'ya gitmiş, Bolululara 'Ey Bolu beyinin torunları diyor' eyvah eyvah. Bolu beyi kimdir, zalim ve zulmedendir. Bolu Beyi'ne isyan eden bir Köroğlu vardır. Onlar Bolu beyinin torunu olabilir, ama biz Köroğlu'nun Atatürk'ün torunuyuz" diye konuştu.

"16 NİSAN KÜÇÜK ALAMET"

Akşam ezanının okunması üzerine konuşmasına ara veren İnce, ezanın bitmesinin ardından yaptığı konuşmasında, "Büyük kıyamet akşam ezanında kopacağı için akşam ezanı çabuk okunur. Birde 16 Nisan'da hayır çıkınca küçük kıyamet var onu da göreceğiz. Eğer bu ülkenin minarelerinden günde 5 vakit özgürce ve serbestçe ezan okunuyorsa bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Ezanın dar anlamı namaza çağrı, geniş anlamı ise biz Müslümanız bu topraklar bizim, burası bizimdir demektir. Onun için Atatürk'e ve şehitlerimize ne kadar şükretsek ve teşekkür etsek azdır. Cumhurbaşkanı yardımcıları referandum sonrası aynı yetkiye sahip olacak. Cumhurbaşkanı yurt dışına gitti, öldü hastalandı aynı yetkilere sahip olacak. Diyelim ki bir kere daha kandırılırsa, yardımcılarından birisi FETÖ'cü çıkarsa ve af çıkarsa ne olacak. 5 yaver seçti 5'ide FETÖ'cü çıktı. Şimdi Genelkurmay Başkanı yaverlik yapıyor. Nereye çağırırsa gidiyor, memleketin gidişatı iyi değil. Sandık, mühür, oy pusulası ve mürekkep devletten bas Hayır'ın üstüne kurtul bu illetten" diye konuştu.

DHA