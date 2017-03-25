Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 8'inci yılında mezarı başında anıldı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 8'inci yılında Tacettin Dergahı'nda bulunan mezarı başında anıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle birlikte Yazıcıoğlu'nun ailesi, yakınları ve çok sayıda partili anma programına katıldı.

Kahramanmaraş'ın Keş Dağı mevkiinde, içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 8'inci yılında anmak isteyen partililer, Türkiye'nin birçok kentinden otobüslerle Altındağ'da bulunan Tacettin Dergahı'na akın etti. BBP lideri Destici, Yazıcıoğlu için Kur'an-ı Kerim okurken, ardından Yazıcıoğlu'nun mezarına çiçek bıraktı. Kur'an okunurken, Yazıcıoğlu'nun sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendini vatanına, milletine, dinine ve devletine adamış büyük bir lider olduğunu söyleyen Destici, "Türk-İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu en büyük liderlerden bir tanesiydi. O sadece bir siyasetçi ya da bir siyasi partinin genel başkanı değildi. O bütün gönüllerin, Allah, Peygamber, Kuran diyen bütün insanların sevgilisiydi. Ben bir kere daha Şehit liderimi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Mekanı cennet olsun. Onunla birlikte şahadete yürüyen Erhan Üstündağ kardeşimi, Yüksel Yancı kardeşimi, Murat Çetinkaya kardeşimi, İsmail güneş kardeşimi ve Pilot Kaya İstektepe'yi de rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.

"DAVANIN TAKPİÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından 8 yıl geçtiğini ve hala kazanın nasıl olduğunun aydınlatılmadığını dile getiren BBP lideri Destici, "2014 yılında bir takipsizlik kararı verildi. İtiraz ettik. Takipsizlik kararı kaldırıldı ve tekrar dosya soruşturulmaya başlandı. 15 Temmuz hain darbe gecesinden yaklaşık 20 gün önce tekrar bir takipsizlik kararı verildi. Darbeden sadece 2 gün önce buna da itiraz ettik. Fakat henüz bu itirazımız sonuçlandırılmadı" dedi.

Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan BBP lideri Destici, şöyle devam etti: "Ana soruşturma dosyasına yapmış olduğumuz itirazın, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığındaki itirazın birinci sulh mahkemesinde ki itirazın kabul edilmesi, soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararının kaldırılması ve dosyanın tüm yönleriyle, en baştan ciddi bir şekilde soruşturularak tüm şüpheler ortadan kaldırılarak aydınlatılması, ve burada hata ihmal kusur kasıt ne varsa hepsinin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Hiç kimse yılmamızı, yorulmamızı ve vazgeçmemizi beklemesin. Ülkemizde ki ve dünya da ki tüm haksızlıkların tüm adaletsizliklerin, bizim hareketimizin eliyle ortadan kalkmasına bizleri vesile eylesin"

DHA