Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları şiirlerle anıldı

SİVAS'ta Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları, vefatlarının 8'inci yılında şiirlerle anıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Merkezi Amfi'de Nizam-ı Alem Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen programa BBP İl Başkanı Uğur Bulut, Alperen Ocakları Sivas Şube Başkanı Bilal Yıldırım, Türk Ocakları Şube Başkanı Ahmet Bozdoğan, partililer, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu ve tüm şehitler için Kuran'ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayat hikayesini anlatan sinevizyon gösterisi izletildi. Bazı vatandaşlar sinevizyon gösterisi sırasında gözyaşlarını tutamayarak duygu dolu anlar yaşadı. Programda konuşan Alperen Ocakları Sivas Şube Başkanı Bilal Yıldırım, "Muhsin Başkanım tüm siyasi partilere mal olmuş her insanın ve her siyasi görüşün saygı duyduğu ve hoşgörüsüne nail olmuş bir insandır. Bizim acımız ve sancımız memleketimize mal olmuş ,ebedi şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için biran önce adaletin tecelli etmesi ve suçluların bulunarak gereken cezaya çarptırılması, tüm Türk İslam davasına gönül vermiş Alperenlerin ve Ülkücülerin isteğidir" dedi.

Konuşmanın ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlatan ve Yazıcıoğlu'nun kendi yazdığı şiirler Nizam-ı Alem Kulübü öğrencileri tarafından okundu.

DHA