Muhtara, HES şirketinden rüşvet aldı iddiası

ISPARTA'da bir köyün sular altında kaldığı 3 HES ve Kasımlar Barajı projesinde, Darıbükü ve Kasımlar köylerinin muhtarları HES şirketinden rüşvet almakla suçlanıyor. 2 köylünün iki muhtar hakkındaki suç duyurusu nedeniyle soruşturma izni veren kaymakam başka yere tayin edilirken, yeni kaymakam ise soruşturma iznini iptal etti.

Isparta'nın Sütçüler İlçesi'nde Ayvalıpınar'dan başlayan Kartöz ve Ayvalı derelerinin, Antalya'nın Manavgat İlçesi Değirmenözü Mahallesi'nde Yukarı Köprüçay'la birleştiği bölgede, Gülsan Elektrik A.Ş. bünyesindeki Taçyıldız Elektrik Sanayi Üretim A.Ş. firması tarafından yapımı devam eden 3 HES ve 1 baraj projesi kapsamında Darıbükü Köyü su altında kaldı.

Köylülerden Hasan Uysal ve Sefer Cengiz, Darıbükü Köyü muhtarı Mehmet Avcu ve Kasımlar Köyü muhtarı Azmi Karataş hakkında, Gülsan Elektrik Enerji Toptan Satış A.Ş. yetkililerinden rüşvet aldıkları iddiasıyla Sütçüler Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

SUÇLAMALARDA NELER VAR

Şikayet dilekçesinde köy muhtarı Mehmet Avcu'nun, halkını 'Acele Kamulaştırma' kararı verilen taşınmazların değerinin altında satmasına, kamulaştırma yapılmadan dava açma haklarından feragat etmelerine ve arazilerini tapudan şirket yetkililerine tümüyle devretmelerine ikna etmek ve yönlendirmek için para, gayrimenkul ve muhtelif rüşvetler aldığı öne sürüldü.

Mehmet Avcu'nun, kamulaştırma ödemeleri kapsamında köy tüzel kişiliğine yapılan köy camisi ve diğer yardımları da kişisel hesaplarına aldığı ve harcama yaptığı öne sürülen suç duyurusunda, 280 bin TL civarında olan bu yardımın iki köy muhtarı arasında paylaşıldığı, inceleme yapıldığı takdirde cezai kovuşturmaya uğranmaması amacıyla Kasımlar Köyü muhtarının hesaplarına gönderildiği, bu ödemelerin daha sonra Darıbükü Köyü muhtarına elden ödendiği iddia edildi.

ŞİRKETTEN MAAŞ VE SGK

Köy muhtarının şirket tarafından, köylüleri dava olmaksızın mülklerini devretmeye razı etmek, dava açmamak gibi şeyler için maaşa bağlandığı, muhtarın oğluna 80 bin TL civarında değeri olan traktör satın alındığı, trafik tescil kayıtları istendiğinde bu durumun görüleceği kaydedildi. Yine muhtar ve oğlunun yapılan baraj inşaatında hiç çalışmadıkları halde şirket tarafından sigortalandıkları da öne sürüldü.

KÖYLÜNÜN İKİ KATI BÜYÜK EV

Suç duyurusunda, şirketin evi sular altında kalan köylüler için inşa ettirdiği 50'şer metrekare büyüklüğündeki evlere karşı köy muhtarının evinin iki kat daha büyük olduğuna da yer verildi. Suç duyurusuyla birlikte SGK kayıtları ve çeşitli banka hesapları da kanıt olarak sunuldu.

KAYMAKAM İZİN VERDİ

Kişisel çıkar sağlamak amacıyla muhtarlık yetkilerini kullanarak rüşvet almak, köy tüzel kişiliğine ait para ve mal varlığını zimmetine geçirmek, görevi kötüye kullanmak ve rüşvet vermek suçlamalarının yöneltildiği iki muhtar hakkında, dönemin Sütçüler Kaymakamı Tunahan Çil soruşturma izni verdi.

Kaymakam Çil, Aralık ayı başında Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne tayin edildi. Yerine ise 26 Aralık tarihinde Furkan Duman görevlendirildi.

YENİ KAYMAKAM SORUŞTURMA İZNİNİ İPTAL ETTİ

Sütçüler Kaymakamı Furkan Duman, iki köy muhtarı hakkında kendisinden önceki kaymakam Tunahan Çil tarafından verilen soruşturma iznini iptal etti. Darıbükü köyündeki kamulaştırma işlemleri sırasında köy tüzel kişiliğine ait taşınmaz ve kamu binalarının kamulaştırma bedellerinden elde edilen gelirin, köy muhtarı Mehmet Avcu tarafından uygun kullanılmadığı ve bu gelirlerin nereye harcandığı ile ilgili köylüye hiçbir bilgi vermeyerek, 'görevini kötüye kullandığı' iddialarına ilişkin, somut bir delil ve belge bulunmadığından soruşturma izni verilmemesine karar verildi.

KAYMAKAMIN KARARINA İTİRAZ

Köylüler adına suç duyurusunda bulunan avukat Aynur Rüzgar Gökçe, köylülerin hem kaymakamlık hem de savcılığa verdikleri çok sayıda şikayeti olduğunu da söyledi. Bu şikayetlerle ilgili geçen kasım ayında, önceki kaymakamla yaptıkları görüşmede, sözlü olarak kendilerine soruşturma izni verildiği ve savcılığa gönderdiğinin söylendiğini belirten Gökçe, "Kaymakam 'kolluk gücüyle hiçbir zaman köylüleri karşı karşıya getirmeyiz' gibi ifadeler de kullanmıştı. Kaymakam Aralık ayı başında Şemdinli'ye atandı. Yeni gelen kaymakam ise daha önce HES projelerinde çalışan idari bir görevliydi ve Sütçüler Kaymakamlığı görevine geldikten sonra da muhtarlar hakkında daha önceki kaymakam tarafından verilen soruşturma iznini kaldırdı. Bu kararı sonrasında randevu istedik, ancak görüşme isteğimiz reddedildi. Soruşturma izni verilmemesi üzerine Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunduk" diye konuştu.

'CAMİ DE SULAR ALTINDA'

Banka hesapları ve mal varlığına bakılmadan sadece şirket yetkililerinin beyanlarıyla hareket edilerek soruşturma izni verilmediğini iddia eden Avukat Gökçe, "Gerçekte şirket sigortalamış mı, oğluna traktör alınmış mı, ortada hala bir cami de yok. Mevcut cami de sular altında kaldı. Caminin, köy evi ve kahvehanesinin paraları da muhtara ödenmişti. Bu paralar çok önceden ödenmiş olmasına rağmen yeni cami ve köy evi hala yapılmadı. İtirazın cevabı bekleniyor" dedi.

MUHTAR KENDİNİ SAVUNDU

Evini kendisinin yaptırdığını belirten köy muhtarı Mehmet Avcu, köylülere yapılacak evler 128 biner lira borçlandırılarak yapılacakken, buna karşı çıkıp evleri şirketin köylüleri borçlandırmadan yapmasına vesile olduğunu söyledi. Şirketi 'Köylülere evleri yapacaksanız ama üstüne para almayacaksınız' diye ikna ettiğini belirten muhtar Avcu, şirket için çalıştığı ve maaş aldığı yönündeki iddialarla ilgili ise "O bizim aramızdaki bir şey, bütün insanlar çalıştık. Yardımcı olduk" dedi. Hakkındaki iddialarla ilgili kaymakamlık ve valilikçe de soruşturma açıldığını ve bu soruların sorulduğunu kaydeden muhtar Avcu, ama hiçbir şey çıkmadığını dile getirdi.

Baraj nedeniyle gölü gören tek köy olduklarını da anlatan Avcu, "En mağdur biz varız. İki dağın arasında ve sıkıntılar çok. Biraz da mücadele etmek gerekiyor. Köprümüz su altında kaldı. Yapılmazsa mağdur olacağız. Sulama suyumuz yapılmazsa mağdur olacağız. Nasıl kim tarafından yapılacağıyla ilgili bize bilgi gelmedi" dedi.

DHA