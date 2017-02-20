Müjdat Gezen: Burası dünyanın ilk ve tek parasız özel okulu

ADINI taşıyan Sanat Merkezinin kundaklanmasıyla ilgili olarak konuşan ve "Burası dünyanın ilk ve tek parasız özel okulu" diyen Müjdat Gezen, "Terör polisi görüntüleri izledi. Bu terör suçuna giriyor"dedi.

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili Müjdat Gezen açıklama yaptı. Müjdat Gezen, şunları söyledi:

"Yangınlar, alevler bizim içimizdeki alevleri söndürümez. İçimizde ateş farlı bir ateş. Atatürk ateşi, Cumhuriyet ateşi. Ona bir şey olmuyor . Yalnız birazdan izleyeceğiniz görüntüde bu okulun neden yanmadığını, koruyucusunun kim olduğunu çok güzel göreceksiniz. Çok hoşunuza gidecek o görüntü. Alevlerin arasında bronzdan Atatürk silüetini çok net göreceksiniz. Burası dünyanın ilk ve tek parasız özel okulu, 26 yıldır… Burada adı geçen gazete ve Burhan Kuzu böyle bir fiştik atıyor. Yine Akit gazetesi bundan 23 yıl önce bana böyle bir şey yaptığında koruma istemiştim. Emniyet vermemişti. Akit haberini yaptığı son haberden sonra emniyetten bana telefon geldi 'koruma ister misiniz' diye. Okula eve ve tiyatroya koruma teklifini kabul ettim."

"TERÖR POLİSİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ"

"Bu bizim 'hayır' oyu vermemize, 'hayır' için topyekün birleşmemize engel olamaz" diyen Gezen, "Burada önemli olan hükümet bunlara yol veriyor. Çünkü biz Anayasa'nın en baş kişisi tarafından çiğnenen bir ülkede yaşıyoruz. Burası eski Teksas var ya onu geçmiş durumda. Yani hükümet diyor ki devam edin siz, nasıl olsa mahkemeler de elimizde siz devam, diyor. Ama bu böyle devam etmez. Çünkü bu 'hayır' oylarının yapılan bütün anketlerde önde olması bunları çok ürkütüyor" diye konuştu.

Gezen, "Okulun dışındaki tahta parçaları yandı. Ama okulun koruyucusu ona engel oldu. Okulumuza bir şey olmadı. Dersler şu an devam ediyor. Terör polisi görüntüleri izledi. Bu terör suçuna giriyor. Hiçbir şey olacağı da yok. Avukatımız Akit gazetesine ve Burhan Kuzu'ya davayı açmıştı" şeklinde konuştu.

DHA