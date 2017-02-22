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İstanbul Haberi: // Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalandı

// Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalandı
19:2422 Şubat 2017
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// Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalandı
// Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalandı

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan bir kişiyi Sancaktepe'de yakalayarak gözaltına aldı.

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni 20 Şubat Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kameralarından bir kişiyi tespit etti. TEM ekipleri, bunun üzerine operasyon düzenleyerek 39 yaşındaki M.A. Aligül'ü Sancaktepe'deki evinde gözaltına alındı. Aligül, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesinin burada alınacağı öğrenildi.

Öte yandan; şüphelinin, sosyal medyadaki hesabından olayın ardından kundaklamayı övücü paylaşımlarda bulunduğu görüldü.


DHA

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