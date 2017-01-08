Muradiye Şelalesi dondu

VAN'ın Muradiye İlçesindeki Muradiye Şelalesi'nin büyükbölümünün buzlarla kaplanması üzerine çılar şelaleye akın etti.

Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, son günlerde hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle buza döndü. 15 metre yüksekliğinde buzlarla kaplanan ve Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsüyle görenleri hayran bırakan şelale, özellikle tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Her gün onlarca çının ziyaret ettiği şelalede bir birinden güzel çekiliyor.

Kış ayı ile birlikte şelalenin büyüleyici bir güzelliğe kavuştuğunu söyleyen çı Rıza Yaşar, "Bu eşsiz manzara karşısında şu anda inanılmaz mutluyum. Donan şelalenin buz sarkıtları bize eşsiz bir manzara sunuyor. Özelikle çıların mutlaka kışın gelip buraları laması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

DHA