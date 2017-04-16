Muradiye'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ın Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin dere yatağında yaptığı aramalarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat, el bombası ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Babacan Mahallesi kırsalında, dere yatağında arama tarama çalışması yaptı. Aramalarda, 2 el bombası, 215 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 340 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 6 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 EYP düzeneği, 3 roketatar sevk fişeği, 1 keskin nişancı dürbünü, 1 sırt çantası, 1 radyo, 2 takım terörist kıyafeti, 2 cep telefonu bataryası ile çok miktarda EYP düzeneği yapımında kullanılan elektronik malzeme ve tıbbi malzeme ile toprağa gömülü olarak patlamaya hazır içi patlayıcı dolu 6 büyük tüp ele geçirildi.

DHA