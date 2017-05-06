Murat 124 tutkunları Bilecik'te buluştu

MURAT 124 otomobil tutkunları havalı kornaları ve modifiye edilmiş rengarenk araçlarıyla Bilecik'te buluştu. Sosyal medyada yapılan çağrılarla Bilecik'e gelen 100'e yakın Murat 124 marka otomobil sürücüsü, kent merkezinde tur attı. Murat 124 tutkunları daha sonra Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Sosyal medya üzerinden kurulan Murat 124 Sevdası Kulüp Başkanı Sinan Demir, 'Yaklaşık 15 bin üyeye sahibiz. Klasik hayranıyız ve klasiklere herkesin değer vermesini istiyoruz. 1971 yılında Türkiye'de yapılmış olan Murat 124'lerin üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen hala yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Murat 124 Sevdası Kulüp kurucusu Ali Demir de 'Burada Osmanlı'nın doğduğu yerleri arkadaşlarımıza göstermek, 2 gün kamp yapıp Bilecik'i tanıtmak amacındayız' dedi.

DHA