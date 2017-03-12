'Murat 124' tutkunlarından Bodrum turu

BODRUM'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Murat 124 otomobillerinin 40 yaşına ulaşması nedeniyle tur düzenledi. İlk kez biraraya gelen 'Hacı Murat' olarak da bilinen 'Murat 124' otomobilin tutkunları, bu tür etkinlikleri tekrarlayacaklarını belirtti.

Murat 124 tutkunları, Muğla'nın Milas İlçesi'nden başlayan ve Bodrum İlçesi'nde sona eren yaklaşık 70 km'lik tur düzenledi. Turkish Classic Car Murat 124 ve Turkish Classic Car sosyal medya grubu üyelerinin düzenlediği etkinliğe İzmir, Aydın ve Muğla'dan 35, Murat 124 tutkunu katıldı. 'Hacı Murat' olarak bilinen otomobillerin şoförleri konvoy halinde Milas'tan Bodrum'a geldi. Otomobillerde yazılı olan 'Sensin küllüstür', 'Bir umuttur yaşamak', 'Hayata ince bir sitemim var' gibi sözler dikkat çekerken, Murat 124'lerde çalınan müzikler ve korna sesleri de nostalji yaşattı.

Bodrum Turu Organizatörü ve polis memuru olan İbrahim Çelik, "Turkish Classic Car Murat 124 ve Turkish Classic Car sosyal medya gruplarındaki Murat 124 kullanıcıları ile biraraya gelmek amacıyla Bodrum turu düzenledik. Bugünün 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü ve 1976'da son olarak üretilen Murat 124'lerin 40. yılı olması turumuza farklı bir anlam kattı. İzmir, Aydın, Muğla ve ilçelerden 35 Murat 124 tutkunu etkinliğimize katıldı. Daha geniş çaplı etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Murat 124 tutkunu olan Özcan Satılmış, "1984 yılında ehliyet aldım. O zamandan beri Murat 124 kullanıyorum. Murat 124 başlı başına bir tutkudur. Kullanmaktan çok keyif aldığım bir arabadır. Trafikte seyir halinde iken, insanların ilgisi bizim üzerimizde oluyor. Bu da hoşumuza gidiyor. Hurda halindeyken 3 bin liraya aldığım Murat 124 için 23 bin lira para harcadım. 41 yaşında bu otomobil. İki tane daha Murat 124 otomobilim var. Bu bir tutku aşk" dedi.

Bir başka Murat 12 tutkunu Mustafa Teker de "Murat 124'ten önce birçok otomobilim oldu. Murat 124 ile tanışmamın ise dört yıllık bir geçmişi var.

Bir tutku haline geldi. Yaklaşık 17 bin lira masraf ettim. Son üretilen, 76 model bir arabadır" dedi.

Ardından etkinliğe katılan Murat 124 tutkunları birlikte pasta kesip, yeni etkinlikler için fikir alışverişinde bulundu.

DHA