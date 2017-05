Murat Özyeğin'in Singapur İstanbul ve İzmir Fahri Konsolosu olması kutlandı

FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin'in, Singapur Cumhuriyeti İstanbul ve İzmir Fahri Konsolosu olarak atanması verilen bir resepsiyonla kutlandı. Geçtiğimiz Ocak ayında fahri konsolos seçilen Özyeğin, Singapur Büyükelçisi A. Selverajah liderliğinde, büyükelçiliğin Ankara'daki faaliyetlerini destekleyecek.

Özyeğin'in, Singapur Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu olarak atanması nedeniyle Swissotel The Bosphorus İstanbul'da verilen kutlama resepsiyonuna, ailesinin yanı sıra, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Doğan Televizyon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Blu TV Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan Yalçındağ, Metin Alihan Yalçındağ, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanvekili Yağmur Şatana, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, Erhan Kamışlı, Emine Sabancı Kamışlı, Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen ve Demet Sabancı Çetindoğan'ın da aralarında bulunduğu iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Singapur Büyükelçisi A. Selverajah'ın teklifinin ardından fahri konsolosluk görevini kabul ettiğini belirten Murat Özyeğin, 'Hepimizin geçmişinde yeni bir ülke veya kültür ile tanışmamızın bir hikayesi vardır. Bu tanışıklık kimi zaman bir ziyaret ile kimi zaman ise bir film veya kitap ile gerçekleşir. Benim Singapur ile tanışıklık hikayem ise Singapur'un büyüleyici başarı öyküsü, bir vaka çalışmaları olarak Harvard'da okuyunca gerçekleşti. Bu vaka çalışmasında Harvard hocaları Singapur'un gelişimi mucizesini konu seçmişlerdi. 1965 yılında Malezya'dan, problem yaratır diye ayrılması istenen Singapur, hiçbir ordusu olmaksızın, hem yüzölçümü hem de nüfus olarak çok küçük bir ülke olmasına rağmen, hatta petrol, doğalgaz ve maden gibi herhangi bir doğal kaynağı söz konusu değilken dünyanın en ön plana çıkan başarı hikayelerinden biri olmuştur. İşte Harvard hocaları bunun peşine düşmüşlerdi.

Bu hikaye çok yönlü ve kapsamlı. Bu nedenle konuşmama tüm parametreleri sığdırmam mümkün değil. Yine de çok önemli bulduğum bazı unsurları sizinle paylaşmak isterim. Singapur'un ilk başbakanı Lee Kuan Yew, Singapur Cumhuriyeti hikayesini aşağıdaki prensipler çerçevesinde yazmış.

Singapur kısa vadeli popülist büyüme hedefleri yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir politikalarla stratejisini oluşturmuş. Kuan Yew, hedeflerine ulaşmak için en kritik unsuru doğru insan kaynağına ulaşmak olarak belirlemiş. Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında bu unsun Singapur'da bulunmadığı için batılı dünyadan, ekonomi alanından güvenlik alanına kadar danışmanlar tutmuştur. Bu danışmanlar, ekonomi alanında, Nobel ödüllü ekonomistlerden, güvenlik alanında ise İsrail güvenlik güçleri gibi hep konularının en iyileri şeklinde seçilmiş. İnsan kaynağına verilen önem çerçevesinde cumhuriyet tarihi boyunca en büyük yatırım hep eğitime yapılmış. Çok güçlü ve yenilikçi eğitim sistemi kuran Singapur, OECD'nin uyguladığı PISA sınavlarında, son on yılın, matematik, fen ve okuma alanlarının her birinde birinci olmuştur. Kuan Yew, devlet atamalarında ise sadece liyakata bağlı ve adil bir sistem çalıştırmış. Singapur, çok farklı etnik kökenlerden oluşan bir ülke olmasına rağmen devlet herhangi bir ırk ve cemaat unsurunun ön plana çıkmasına müsaade etmemiş, devlet kademelerine yapılan atamalar özel sektör maaşlarıyla paralel seviyede yapılmış, bu sayede doğru insan kaynağı ile yönetmek haricinde oluşabilecek bir rüşvet sisteminin de kalıcı bir şekilde önüne geçilmiştir.

Kuan Yew, dünyanın en büyük bankalarının ve çok uluslu şirketlerinin bölge merkezlerini Singapur'a çekmek için altyapı, temizlik ve güvenlik unsurlarını ön planda tutarak Singapur'u dünyanın en yaşanılabilir ülkesi yapmak konusunda sonsuz adım atmıştır.

Herhangi bir doğal kaynağı veya rezervleri olmamasına rağmen sadece yüksek tasarruf oranı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bugün dünyanın en büyük fonları arasında yer alan CIA-ISI ve Temasek fonlarını kurmuş, bu fonların üzerinden dünyada dev yatırımlara yönelmiştir.

Lee Kuan Yew, ülkesinin refah düzeyini arttırdıkça ve adalet sistemini liyakata dayalı, günlük politikalardan uzak bir şekilde kurup, etkin bir şekilde çalışmasına müsaade ettikçe, Singapur çok ırklı bir yapıya sahip olmasına rağmen cumhuriyet kurulduğundan beri kutuplaşmadan uzak ve son derece barışçıl bir şehir olmuştur.

Bugün Singapur, bu uzun vadeli stratejileri sayesinde kişi başı milli geliri 62 bin 500 dolar ile dünyanın en zengin 6'ncı ülkesi olup bu konuda ABD, İngiltere ve her AB ülkesinin önündedir. New York ve Londra'dan sonra dünyanın en büyük 3'üncü finans merkezi olup, bu konuda Frankfurt, Tokyo ve Hong Kong'un önündedir. 12 milyon ziyaretçi ile dünyanın en fazla ziyaret edilen 6'ncı şehridir. Girişimcilik konusunda ise ilk 10 girişimci şehri arasında ve bu konuda Asya'da uzak ara bir numaradır. Bununla birlikte her klasmanda, güvenlik ve temizlik noktasında Singapur dünyanın en temiz ve güvenlikli ülkesi seçilmektedir' diye konuştu.

Singapur'da hayata geçirilen modelin detaylıca planlanan ve başarıyla uygulanan uzun vadeli, stratejik ve sürdürülebilir bir kalkınma modelinin gerçekleşebilir olduğunu göstermesi açısından öneminin altını çizen Özyeğin sözlerini şöyle sürdürdü:

'Singapur'un başarı hikayesine öğrencilik yıllarımda vakıf oldum. Daha sonra, kendi ilgi ve iş alanlarım olan finans, yatırım, eğitim, turizm ve girişimcilik konularında yaptıklarını daha yakından tanıma fırsatı buldum. Bundan sonraki kalkınma öyküsünü yazarken bu genç ülkeden öğrenebileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Türkiye ile Singapur arasındaki diplomatik ilişkiler, iki yıl evvel ülkemizde büyükelçilik açmaları sebebiyle özellikle son dönemde hızlı bir şekilde gelişmektedir. İki ay evvel iki ülke arasında stratejik işbirliği ve serbest ticaret anlaşmaları imzalanmıştır. Ülkelerimiz arasında yıllardır vizesiz şekilde seyahat etmek söz konusudur'

Singapur Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi A. Selverajah ise yaptığı konuşmanın başında, Türkçe olarak, 'Eşim ve ben, Murat Özyeğin'in İstanbul ve İzmir Fahri Konsolosluğuna atanmasını kutlama resepsiyonunda sizleri ağırlamaktan memnuniyet duymaktayız' dedi. Büyükelçi Selverajah konuşmada, Türkiye ile Singapur arasındaki son zamanlarda hızlanan diplomatik ilişkilerin gelişmesinden bahsetti.

Singapur Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Murat Özyeğin, noterlik ve temsili görevlerinin yanı sıra Singapur vatandaşlarına konsolosluk desteği görevini de üstlenecek.

(-MD)

DHA