Murat Ünal cinayeti şüphelileri adliyede

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde geçen kasım ayında kaybolduktan sonra ocak ayında cesedi bulunan 34 yaşındaki Murat Ünal'ın ölümüyle ilgili gözaltındaki 14 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.

Manavgat'ta geçen yıl 28 Kasım akşamı Harun V. adlı arkadaşıyla evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 14 Ocak'ta Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde cesedi bulunan Murat Ünal'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Bir kolunun kesilip, vücudundan ayrıldığı ve işkence yapılarak öldürüldüğü belirlenen Murat Ünal cinayetiyle ilgili özel ekip kuran polis, ailesinin, arkadaşı Harun V. ile birlikte 1400 yıllık bir Tevrat'ı satmaya çalıştığı ve bu nedenle cinayete kurban gitmiş olabileceğini söylemesi üzerine soruşturmayı da bu yönde sürdürdü.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen perşembe günü düzenledikleri operasyonda çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında Antalya Barosu'na kayıtlı kadın avukat H.C., Murat Ünal'ın arkadaşı Harun V.'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Pazartesi ve dün yapılan ayrı ayrı operasyonlarda ise toplam 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 17 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bugün ise işlemleri tamamlanan avukat H.C.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli birbirinden ayrı olarak polis eşliğinde adliyeye getirildi. H.C.'nin savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında polisin gözaltına alınan şüphelilerin birbiriyle irtibat kurmaması ve benzer ifadeler kullanmaması için Manavgat, Alanya, Aksu ve Serik'teki polis merkezlerinde ayrı ayrı nezaretlerde tutulduğu kaydedildi. Murat Ünal'ın cesedinin bulunduğu yer jandarma bölgesi olmasına rağmen savcılık talebi üzerine soruşturmayı da polisin yürüttüğü belirtildi.

DHA