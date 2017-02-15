Murat Ünal cinayetinde 3 yeni gözaltı

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde geçen Kasım ayında kaybolduktan sonra ocak ayında cesedi bulunan 34 yaşındaki Murat Ünal'ın ölümüyle ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.

Manavgat'ta geçen yıl 28 Kasım akşamı Harun V. adlı arkadaşıyla evden çıkan Murat Ünal'dan haber alınamadı. Ailesi, Murat Ünal'ın bulunması için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin arama çalışmasından sonuç elde edilemezken, 14 Ocak'ta Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan DNA testinde, cesedin Murat Ünal'a ait olduğu tespit edildi.

İncelemede, Murat Ünal'ın bir kolunun kesildiği, vücudundan ayrıldığı, işkence yapılarak öldürüldüğü belirlendi. Ailesinin, Murat Ünal'ın arkadaşı Harun V. ile birlikte 1400 yıllık bir Tevratı satmaya çalıştığını ve bu nedenle cinayete kurban gitmiş olabileceğini söylemesi üzerine polis soruşturmayı bu yönde sürdürdü.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat Ünal cinayetini aydınlatmak için özel bir ekip kurdu. Ekip, Harun V. ile diğer şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yeterince delil toplayan ekipler, geçen hafta perşembe günü çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında Antalya Barosu'na kayıtlı kadın avukat H.C., Murat Ünal'ın arkadaşı Harun V.'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Polis, soruşturma kapsamında önceki gece yeni bir operasyon daha düzenledi. Manavgat'taki 5 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorguları için polis merkezine götürüldü. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ünün polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Halihazırda 12 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Avukat H.C.'nin ise geçen pazartesi günü savcıya ifade verdiği belirtildi.

DHA