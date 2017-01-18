Muş Valiliği'ne bombalı minibüsle gelen PKK'lı yakalandı

MUŞ Valiliği'ne 7 Haziran 2016 günü bombalı minibüsle eylem yapmak isteyen PKK/ KCK terör örgüt üyesi 'Mordem Amed' kod adlı teröristin yakalanarak tutuklandığı açıklandı.

Bombalı minibüsün kent içinde bulunması ve kontrollü olarak patlatılması görüntülerini paylaşan Muş Valiliği'nin yazılı açıklaması şöyle:

"7 Haziran 2016 tarihinde bombalı araçla valiliğe yönelik saldırı eyleminde bulunmak için gelen teröristler, vatandaşların ihbarı üzerine yapılan takipte aracı terk ederek kaçmış ve bu olayla ilgili yapılan çalışmalarda yardım ve yataklık yapan 7 şahıs yakalanmış, söz konusu beyaz minibüs içerisindeki varile yüklü bombalar imha edilmiştir. Bu olayla ilgili yapılan çalışmalarda sözde Amed Eyaleti Şenyayla gücü içerisinde faaliyet gösteren Mordem Amed Kod isimli PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgulaması neticesinde: 1- Valiliğe yönelik bombalı saldırıya teşebbüs eyleminde Şenyayla Kepir Bölgesinde variller içerisinde hazırlamış olduğu bombayı, araç içerisine yüklediği ve eylem için hazırladığı, 2- Muş-Kulp karayolunda yol keserek propaganda yapma ve araç gaspı olayı, 3- Eralanı köyündeki şantiyede bulunan 3 Kato,1 Silindir, 4 Kamyonun yakılması olayı, 4-Şenyayla Bölgesinde başka bir eylem için hazırlanan ve Emniyet Müdürlüğümüz çalışmaları sonucu tespit edilerek imha edilen 500 kiloluk bir patlayıcının da hazırlayıcılarından olduğu şeklinde eylemlere karıştığı tespit edilen Mordem Amed (K) isimli terörist, adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir."

DHA