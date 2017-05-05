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Bursa Haberi: MÜSİAD Başkanı Olpak: Vatandaşlık vermek doğru bir strateji (2)

MÜSİAD Başkanı Olpak: Vatandaşlık vermek doğru bir strateji (2)

22:505 Mayıs 2017
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MÜSİAD Başkanı Olpak: Vatandaşlık vermek doğru bir strateji (2)
MÜSİAD Başkanı Olpak: Vatandaşlık vermek doğru bir strateji (2)

'MÜSİAD'I KÜRESEL BİR AĞ HALİNE GETİRECEĞİZ'
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, derneğin Genel İdare Kurulu toplantısına katıldı. Burada konuşan Olpak, “Faaliyetlerimizdeki amacımız ülkemizdeki ticaret ve yatırım ortamını iyileştirmek ve diğer ülkelerle aramızdaki ilişkileri artırarak bu güzel ülkenin insanlarını idealleri doğrultusunda daha iyi bir hayat kurmaları konusunda kendilerine katkı sağlamaktır. 15 Temmuz'dan sonra 'ülkede işler yolunda gidiyor mu' sorularının sorulduğu süreçte, milletimizin bütün zorlukları yeneceğini düşünüyoruz. Ama bunun altyapısı yapılmalı, bunu ise MÜSİAD'ı küresel bir ağ haline getirirek başaracağız” diye konuştu.
Programın sonunda ise katılımları ve performanslarından dolayı şube başkanlarına teşekkür plaketleri takdim edildi.

DHA

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