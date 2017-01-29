MÜSİAD Genel Başkanı Olpak: Meclis kararını verdi, şimdi söz millette

MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili olarak, "'Mevcut sistem arızalıdır. Meclis kararını verdi, şimdi söz millette" dedi.

Referandumdan çıkacak sonuca herkesin saygılı olmasını isteyen Nail Olpak, sistemin hem fiili ve yasal durumu tarif edecek şekilde tanımlanması, hem de Türkiye'ye ayak bağı olan taraflarının düzenlenmesinin gerektiğini söyledi. Olpak, "Bugün yapılan değişiklik de, tam olarak budur. TBMM kararını verdi. Şimdi sıra millette. Milletin vereceği karara, hep birlikte, saygı gösterme zamanıdır. Referandum sürecinin de salimen tamamlanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

MÜSİAD üyelerinden kendi para birimimize sahip çıkmasını da isteyen Nail Olpak, "Biz kendi para birimimize sahip çıkacağız. Öncelikle, yurt içindeki alışverişlerimizi Türk lirası ile yapacağız. Elbette, devamında, yurtdışı ticaretimizi yerel para birimlerimizle yapmak var. Buna ek olarak, tasarruflarımızı da Türk lirası ile yapacağız. Hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız, o para biriminden borçlanın. Riskinizi en aza indirirsiniz" dedi.

DHA