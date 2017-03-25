Muş'ta FETÖ'nün 7 mahrem imamı tutuklandı

MUŞ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan polis ve asker mahrem imamı olduğu önü sürülen 9 kişiden 7’si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik olarak 18 Mart günü Muş Merkezli 8 ilde operasyon yapıldı. FETÖ/PDY içerisinde faaliyette bulunan asker ve polis gruplarının mahrem imamlığını yaptığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6'sı'öğretmen, 1'i mühendis 7 şüpheli tutuklandı. Bir öğretmen ile bir öğrenci adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA