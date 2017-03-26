Muş'ta kar mücadelesi

Cevat DANIŞ/MUŞ, (DHA) İLKBAHARIN gelmesine karşın kar altında bulunan Muş'ta belediye kentin sokaklarında iş makineleriyle topladığı karları kamyonlara yükleyip kent dışına çıkarıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, 4 aydan bu yana karla mücadele yaptıklarını söyledi.

Yurdun birçok bölgesinde hava ısınırken Muş'ta belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor. Günün büyük bölümünü ana ve ara yollardaki karlar temizlenerek araçların rahat ulaşımı sağlanıyor. Aralık ayından itibaren karla mücadele çalışması yürüten ekipler, Nisan ayında bile bu çalışmanın devam edeceğini söyledi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bu yıl kar konusunda bereketli bir kış mevsimi geçirdik. Aralık ayından beri karla mücadele ediyoruz. Yoğun yağan karın halkımıza sıkıntı çektirmemesi için sürekli sahada olduk. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştı ve bu çalışmasını halen aynı kararlılıkla sürdürüyor" diye konuştu.

Her kar yağışından sonra kentin genelini defalarca temizleyerek toplanan karı şehir dışına taşıdıklarını anlatan Asya şunları söyledi:

"En son yağan karı Karasu Nehrine taşıyarak çevreyi temiz bir duruma getirdik. Hatta bazı bölgelerimizde bahar temizliğine de başlamıştık. Ancak hafta sonu etkili olan kar yağışı tüm çalışmalarımızı sil baştan yapmamıza neden oldu. Kar yağışının etkisini arttırması ile karla mücadele ekiplerimiz gece saatlerinde çalışmalarına başladı. Öncelikli olarak ana caddeleri ulaşıma açan ekipler, kaldırımları da temizleyerek yayaların sıkıntı yaşamamasını sağladı. Şu an itibariyle şehrin belli bölgelerine toplanan karın taşımasına ağırlık verdik. Yeni bir yağış olmazsa birkaç gün içerisinde kent genelinde toplanan karlar taşınmış olacak. Karla mücadele çalışmasının belediyeye büyük bir külfet oluyor."

Yoğun kar yağışı nedeniyle genelde ilkbaharı yaşayamadıklarını söyleyen Muşlular ise "Akdeniz ve Ege bölgelerinde denize girmeye hazırlanılırken biz hala karla mücadele ediyoruz" dedi.

DHA