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Muş Haberi: Muş’ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Muş’ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

08:535 Mayıs 2017
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Muş’ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Muş’ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

MUŞ'ta PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda HDP ve DBP'li 6 kadın gözaltına alındı. Operasyonda örgütsel doküman ve kurusıkı tabanca da ele geçirildi.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik çalışma yapıldı. PKK/KCK Terör Örgütünün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda; HDP Merkez İlçe Eş Başkanı, HDP Varto İlçe Eş Başkanı, DBP İl Genel Meclisi üyesi, DBP Varto İlçe Eş Başkanı ile 2 kadın daha gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde ve  Varto HDP binasında yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütüne yönelik çok sayıda örgütsel doküman, kurusıkı tabanca ve terör örgütü elebaşına ait resimler ele geçirildi.

DHA

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