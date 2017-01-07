Muş'ta terör operasyonu: 4 tutuklama, 23 gözaltı

MUŞ'ta PKK/KCK terör operasyonu kapsamında aralarında HDP eski İl Başkanı N.R.E.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, sosyal medya üzerinden 'terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı' iddia edilen 23 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslere düzenlenen operasyona 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden HDP eski İl Başkanı N.R.E. ve 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TERÖR PROPAGANDASINA 23 GÖZALTI

TEM ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 23 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal paylaşım hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü ve yöneticilerini övücü, örgüte katılımı teşvik edici mahiyette, ayrıca devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 23 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele kapsamındaki çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecektir."



DHA